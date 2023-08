Arbeitsmarkt in EN verschlechtert: Wo es noch Stellen gibt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich im Juli verschlechtert. Es wird weniger eingestellt. Wo Suchende noch freie Stellen finden.

Der Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich im Ferienmonat Juli verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosen stieg hier deutlich stärker als im übrigen Agenturbezirk um 411 oder 3,5 Prozent auf 12.289, die Arbeitslosenquote um 0,3 Punkte auf 7,1 Prozent. Vor genau einem Jahr waren es 1.028 Arbeitslose weniger, die Quote lag bei 6,5 Prozent.

„Ein Anstieg zur Ferienzeit ist saisonüblich. So auch in diesem Jahr. Allerdings gab es bereits im Juni vorgezogene saisonale Ferien-Effekte – etwa bei den Azubis“, so Katja Heck, Chefin der Agentur für Arbeit Hagen. „Dadurch wird spürbar, dass die schwächeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittlerweile auch am Arbeitsmarkt angekommen sind. Hinzu kommt aktuell eine geringere Entlastung durch Bildungsmaßnahmen.

Zudem gab es im Juli eine steigende Zahl von Neuzugängen von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund. Positiv hervorzuheben ist die derzeitig sehr geringe Kurzarbeit.“

Die beiden Rechtskreise hatten ähnliche Entwicklungen. 3.566 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (196 oder 5,8 Prozent mehr als im Vormonat), 8.723 wurden durch das Jobcenter EN betreut (215 oder 2,5 Prozent mehr). Bei nahezu allen Zielgruppen stiegen die Erwerbslosendaten: Die Zahl von jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren nahm um 77 oder 7,0 Prozent auf 1.174 zu, die der Älteren über 50 Jahren dagegen nur um 25 oder 0,6 Prozent auf 4.054. Die Arbeitslosigkeit der Ausländer erhöhte sich um 207 oder 4,6 Prozent auf 4.677. Nur die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ging leicht um sieben oder 0,8 Prozent auf 920 zurück. Die wichtige Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg um 139 oder 2,9 Prozent auf 5.003. Damit waren es aktuell 573 oder 12,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Gemeldete Kräftenachfrage im Sommerloch

Der aktuelle Kräftebedarf der heimischen Unternehmen ist in den Sommerferien stark zurückgegangen. Im EN-Kreis wurden im Juli nur 189 Stellen gemeldet, 67 oder 26,2 Prozent weniger als noch im Juni, zugleich 161 oder 46,0 Prozent weniger als vor einem Jahr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die größte Kräftenachfrage hatten Personaldienstleister (44 Stellen), das verarbeitende Gewerbe (37), freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 26 Stellen für Assistenzkräfte) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (22). Der Handel meldete 16 Stellen, das Baugewerbe 15. Die öffentliche Verwaltung gab im Juli nur vier neue Stellenangebote bekannt. Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen sank leicht gegenüber Juni um zwölf oder 0,6 Prozent auf 1.906, in Relation zum Vorjahr sogar deutlich um 484 oder 20,3 Prozent.

Kurzarbeit und tatsächliche Inanspruchnahme

Im Juli zeigten im Ennepe-Ruhr-Kreis nur elf Unternehmen Arbeitsausfälle für 148 Personen an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit im Kreis über 4.700 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 60.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Im gesamten Bezirk, also inklusive der Stadt Hagen, waren es 7.700 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen. Für Februar liegen inzwischen Daten zur effektiven Inanspruchnahme für den Kreis vor. Danach wurde nur Kurzarbeitergeld an 79 Betriebe für rund 1.240 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als in der Pandemie.

Lokale Besonderheiten

Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich aktuell nur in eine Richtung. In allen Städten des Kreises gab es steigende Zahlen: Hattingen (+ 11 Arbeitslose auf 1.849), Schwelm (+ 25 auf 1.417), Breckerfeld (+ 26 auf 231), Sprockhövel (+ 29 auf 531), Herdecke (+ 29 auf 690), Gevelsberg (+ 30 auf 1.035), Wetter (+ 47 auf 839), Ennepetal (+ 65 auf 1.129) und Witten (+ 149 auf 4.568).Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten ist aktuell durchschnittlich um 9,1 Prozent höherals vor genau einem Jahr.

Gesamteinschätzung

„Die leicht gestiegene Arbeitslosigkeit ist weniger auf Entlassungen zurückzuführen: Der Arbeitsmarkt zeichnet sich aktuell vielmehr durch fehlende Dynamik, insbesondere durch fehlende Einstellungen aus“, so Heck weiter, doch sie beschäftigt noch ein anderes Thema: „Der Ausbildungsbeginn 1. August ist da – und trotzdem ist noch fast alles möglich. 1.048 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt - für jetzt und nur im Ennepe-Ruhr-Kreis! Die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist vorbildlich, doch spitzt sich die Situation gerade für sie immer mehr zu. Inzwischen sind es die Unternehmen, die die jungen Menschen, derzeit noch 390 Unversorgte, umwerben müssen. Wir bieten allen Beteiligten Unterstützung. Bitte auch schon an die Ausbildung für 2024 denken. Viele Unternehmen und Verwaltungen suchen bereits jetzt Bewerberinnen und Bewerber für nächstes Jahr – auch die Arbeitsagentur selbst, für den Beruf Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen und verschiedene duale Studiengänge. Sabrina Storz gibt unter Telefon 0231 / 842-1261 gerne nähere Informationen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm