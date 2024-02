Schwelm. Sneaker im Mini-Format: Sandra Ebbinghaus aus Schwelm fertigt stylische Babyschuhe. Schuhmarken wie Vans oder Converse dienen als Inspiration.

Das Vorurteil, dass Häkeln nur was für Omas sei, kann die Schwelmerin Sandra Ebbinghaus widerlegen. Die 32-Jährige widmet sich mit ihren Häkel-Projekten nämlich aktuellen Trends: Sie fertigt aus dem Garn Babyschuhe. Dabei lässt sie sich von derzeit angesagten Sneakern inspirieren. Jetzt hat die Lehrerin aus ihrem Hobby einen Nebenberuf gemacht.

Für Handarbeit begeistern konnte sich die 32-Jährige schon von Kindesbeinen an, ihre Tante brachte sie vor Jahren aufs Häkeln. „Sie hat damals ganz moderne Gardinen gehäkelt und hat mich gefragt, ob ich einen Schal häkeln möchte. Als ich den fertig hatte, war ich stolz wie Bolle und habe den auch viel getragen“, erinnert sich Sandra Ebbinghaus. Ihr Faible für Handarbeit bewahrte sie sich bis heute, unterrichtet an einer Hauptschule in Sprockhövel auch das Fach Textil.

Das Thema Häkeln hatte die Schwelmerin aber viele Jahre nicht mehr auf dem Schirm. Bis sie und ihr Mann zur Geburt ihrer Tochter Leni vor rund zwei Jahren von einem Freund ein gehäkeltes Schnuffeltuch geschenkt bekamen. „Da dachte ich: ,Das will ich auch machen‘“, sagt Ebbinghaus. Mit Schnuffeltüchern und Einsteiger-Projekten ging es also los.

In Anlehnung an trendige Schuh-Modelle, zum Beispiel der Marke "Vans", häkelt Sandra Ebbinghaus die Babyschuhe. © WP | Sandra Ebbinghaus

Luftmaschen, Wendeluftmaschen, halbe Stäbchen – Techniken, die sich für den Laien nach „Böhmischen Dörfern“ anhören, brachte sich Sandra Ebbinghaus schnell mit Youtube-Videos und Anleitungen bei. „Und irgendwann habe ich für mich die Babyschühchen entdeckt“, erzählt sie – und mit ihrer Tochter Leni hatte sie natürlich das passende Model, das die Schuhe Probe tragen konnte.

Doch nicht die klassischen Babyschuhe haben es Sandra Ebbinghaus angetan. Sondern coole Sneaker-Modelle, die auch Erwachsene tragen. Marken wie Vans, Adidas, Converse oder Nike und deren beliebte Schuhmodelle wie Chucks oder Jordan dienen Sandra Ebbinghaus als Inspiration.

Modelle wie Vans und Chucks sind die Renner

Etwa ein Jahr lang probierte sie mit Modellen, Materialien und Anleitungen herum, bis die kleinen Schuhe perfekt wurden. „Für die Schuhe verwende ich festes Garn, die schmiegen sich wie eine Socke schön an den Fuß des Kindes an, damit die motorische Entwicklung gut vonstattengehen kann“, erklärt Ebbinghaus. Beim Material ist ihr wichtig, dass das Garn einen Ökotex-Standard 100 hat. „Für ein gutes Garn lohnt es sich auch, mehr Geld auszugeben.“

Von den Modellen, die ihre Tochter Leni trägt, waren Freunde und Arbeitskollegen so begeistert, dass Sandra Ebbinghaus schnell die ersten Aufträge annahm. Zunächst aber als Freundschaftsdienst. „Die Vans und die Converse Chucks sind die beliebtesten Modelle.“ Nun hat die Schwelmerin aber ein Gewerbe angemeldet und produziert die kleinen, stylischen Sneaker neben ihrem Hauptberuf als Lehrerin.

Die Babyschuhe produziert Sandra Ebbinghaus gemütlich auf dem Sofa. „Das ist meine ,Me-Time‘“, sagt die 32-Jährige. © WP | Alisa Schumann

Das Häkeln der Schuhe sei ihre persönliche „Me-Time“. „Ich kann dabei super abschalten, das ist mein Ruhepol. Ich mag das Meditative daran“, erzählt sie von den vielen Stunden, die sie mit ihrer Häkelarbeit gemütlich auf dem Sofa verbringt. Wo sie sich früher noch beim „Maschen zählen“ konzentrieren musste, klappt das heute auch beim Podcast hören.

Um zum Beispiel die Schuhe zu produzieren, die sie in Anlehnung an ein Modell der Marke „Vans“ fertigt, benötigt Ebbinghaus bis zu zehn Stunden. „Ich fertige die Modelle nur auf Anfrage. Das sind alles Unikate.“

Coole Sneaker aus Häkelgarn Sandra Ebbinghaus produziert die Babyschuhe in den normalen Kindergrößen, also zum Beispiel für 0 bis 3 Monate oder 15 bis 18 Monate. Auch Hausschuhe für Erwachsene oder rutschfeste Schuhe fertigt die Schwelmerin. Im sozialen Netzwerk Instagram präsentiert Ebbinghaus auf ihrem Profil „quatschkopf_baby“ die verschiedenen Modelle. Weitere Informationen lassen sich per Mail erfragen unter: sandraschikora@gmail.com

Auch auf spezielle Wünsche geht die Schwelmerin ein. „Ich bekomme oft Bilder von Schuhmodellen zugeschickt und überlege mir dann selbst eine Anleitung dazu und zeichne auf, wie ich die Schuhe am besten häkeln kann.“ Beim persönlichen Schuhkauf findet Ebbinghaus ebenfalls Inspiration: „Ich fotografiere die Etiketten der Schuhe ab, um mir die Modelle zu Hause nochmal in Ruhe anzuschauen.“

Dass Häkeln nur etwas für Omas sei, habe Ebbinghaus schon zig Mal gehört. Der gehäkelte Topf-Untersetzer spukt den meisten zunächst im Kopf herum. „Aber alle sind dann ganz überrascht, was ich für moderne Sachen mache.“ Ebbinghaus legt auch Wert auf eine schöne, personalisierte Verpackung der kleinen Schühchen, liefert sie mit kleinen Schuhspannern und Waschanleitung. „Die Schuhe sind bei 30 Grad ganz normal waschbar.“

