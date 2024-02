Gevelsberg. Seit 75 Jahren gibt es den Friseursalon „MariettHaar“ in Gevelsberg. Der frühere Inhaber schneidet mit fast 80 Jahren selbst noch Haare.

Die Tür geht auf, eine ältere Kundin betritt den Friseursalon „MariettHaar“ an der Mittelstraße in Gevelsberg. Sie grüßt in die Runde. „Guten Morgen“, grüßt Lothar Kalthoff zurück und fragt: „Wie geht es Ihrem Mann?“ Die Frage hört die Dame aber schon gar nicht mehr, sie spricht bereits mit ihrer Friseurin. Smalltalk gehört hier dazu. Kalthoff erklärt leise: „Ihrem Mann ging es nicht so gut, er wohnt bei mir in der Nähe.“ Es ist genau das, was er so an seinem Beruf liebt. Den Kontakt zu den Menschen, das Klönen.