Schwelm. Die Frauen eines indischen Ordens haben Jahre lang einen wichtigen Dienst verrichtet. In einem Altenheim, wird es personell jetzt noch enger.

„Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben wir die Stadt Schwelm bereits verlassen.“ Das war für viele eine Überraschung in den Pfarrnachrichten der Propstei St. Marien. Geschrieben wurde dieser traurige Satz von den „Medical Sisters of St. Josef“, die nach fast 25 Jahren Tätigkeit im Marienstift seit diesem Jahr nicht mehr dort eingesetzt sind. Über ihren Orden wurden sie versetzt. Der Einrichtung in Schwelm waren die Hände gebunden.

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

„Zu unserem tiefen Bedauern hat die Leitung unseres Ordens entschieden, unser Konvent in Schwelm aufzulösen und uns Schwestern an andere Standorte des Ordens zu versetzen“, teilt die Oberin der Schwelmer Gruppe, Schwester Safalya, in ihrem kleinen Abschiedstext mit. Es sind verschiedene Städte, in denen die Frauen nun ihren Auftrag ausführen. Schwester Safalya zum Beispiel in Koblenz, Schwester Jijyin der Nähe von Paderborn. Das weiß der ehemalige Pastor Heinz Ditmar Janousek, der mit einigen von ihnen aus nach ihrem Weggang aus Schwelm noch in Kontakt steht und kürzlich noch von einer Schwester ein Grußbild aus Indien erhalten hat. Er hat lange Zeit mit den Frauen aus dem indischen Orden zusammengearbeitet.

Genauso wie Bettina Spitz, die Leiterin des Marienstifts in der Kreisstadt. Dort war hauptsächlich die Wirkungsstätte der Ordensschwestern. Sie waren fest im Dienstplan eingetragen, weil sie ausgebildete Fachkräfte im Bereich Alten-, Gesundheits- oder Krankenpflege sind.

Strukturreform des Ordens war ausschlaggebend für Versetzung

Eine Strukturreform des Ordens ist der Grund dafür, weshalb die Fachkräfte nicht mehr in Schwelm sind. Es kann grundsätzlich immer passieren, dass die Frauen an einen anderen Ort versetzt werden, sollte es dort dringenden Bedarf geben. „Alle Versuche, die Ordensleitung umzustimmen, waren leider vergebens“, verrät Schwester Safalya in ihrem Text. Die Schwestern seien sehr traurig, dass sie Schwelm, wo sie viele Jahre lebten, nun verlassen müssen; ebenso wie das Personal und die Bewohner im Marienstift. Von mehreren Seiten ist von einem emotionalem Abschied zu hören: Es sind viele, viele Tränen geflossen. Für die Schwestern war es ein schwerer Schritt: „Marienstift, die Kirchengemeinde St. Marien und auch das Bistum Essen sind für viele von uns zur zweiten Heimat geworden.“

Die Ordensschwestern im Marienstift Schwelm sind über ihren Orden abgezogen worden. Im Bild ist Schwester Jiyi (l.) mit der Einrichtungsleiterin, Bettina Spitz, zu sehen. Die Leiterin war vor Ort in Indien, als die Ordensschwester ihr Silberjubiläum feierte. Zu diesem Anlass hatte die Schwester für die Leiterin einen Sari besorgt. © Marienstift | Bettina Spitz

Zum Abschied bedankten sich die Schwestern bei den Geistlichen „für die Offenheit, mit der wir anerkannt wurden“ und sprachen ihren Dank allgemein allen aus, mit denen und für die sie ihre Arbeit leisteten. Als eines der vielen Beispiele ist in den Pfarrnachrichten der Einsatz der „Rentnerband“ von St. Marien unter Leitung von Hans Jürgen Hartje genannt. Die Schwestern Safalya und Jijy waren von Beginn in Schwelm.

Anfangs waren sie auch im Marienhospital eingesetzt. Bis 1991 waren dort über einen anderen Orden Fachkräfte eingesetzt, ehe die „Medical Sisters of St. Josef“ folgten. Über diese Gruppe waren es über all die Jahre mehr als zehn Fachkräfte, deren Fehlen nun übergangsweise aufgefangen werden muss. Das Marienstift wurde von sich aus aktiv und fragte nach neuen Ordensschwestern in Indien an. „Alle Leitungskräfte bei uns im Haus, mich einbezogen, haben sich dafür entschieden“, sagt Bettina Spitz.

Für neue Schwestern wird Etage im Marienstift renoviert

Mit Erfolg: Ab Juli kommen neue Ordensschwestern in den Marienstift. Sie sind von einem anderen Orden, der „Ursuline Franciscan Congregation“ (Orden der Ursulinen und Franziskanerinnen). Über diesen Orden sind auch in der Ennepetaler Gemeinde St. Elisabeth Ordensschwestern eingesetzt, im dortigen Familienzentrum. Die Einsatzkräfte der Orden kennen sich nicht unbedingt, sondern wissen nur von den anderen und eventuell ihren Einsatzorten. Bettina Spitz hat bereits Kontakt mit einer der Schwestern, Leena. Sie treffen sich demnächst, um vor Ort zu schauen, wie sich die neue kleine Gruppe einrichten kann. Die Ehemaligen wohnten in einer eigenen Etage direkt im Haus. Die Räumlichkeiten, in denen sich auch ein Kloster befindet, werden nun renoviert und vorbereitet.

Einnahmen der Ordensschwestern für Entwicklungshilfe Ordensschwestern haben sich ihr Leben lang für ihren Orden entschieden und leben unter Verzicht auf persönlichen Besitz. Das heißt, sie haben im Grunde kein Einkommen oder dürfen dieses annehmen. Die Einnahmen fließen zum Orden nach Indien, wo sie in wichtige Projekte oder Engagements investiert werden, etwa im Gesundheitswesen oder der Entwicklungshilfe. Bettina Spitz wurde sogar mal in das Mutterhaus des Ordens eingeladen und war vor Ort. Sie zeigte sich beeindruckt davon, wie viel Geld in wichtige Einrichtungen fließt: Waisenhäuser, Schulen, Physiotherapie oder Frauenhäuser. Der Orden führt in Indien eine eigene Klinik. Das Interesse des Ordens geht jederzeit vor und so kann es zu Versetzungen kommen.

Zur Bedeutung des Einsatzes der Ordensschwestern sagt Bettina Spitz: „Die Schwestern haben uns geholfen, den christlichen Leitfaden umzusetzen, den wir uns im Marienstift gesetzt haben. Sie haben Sterbebegleitung übernommen, etliche Seelsorgen. Sie waren ein fester Bestandteil unseres Teams, wertvolle Kolleginnen, die dazu passten. Die Aufgaben waren im Grunde keine anderen als die der anderen Teamkräfte. Durch ihre Spiritualität haben sie den geistlichen Aspekt mit ausgefüllt.“ Manche Bewohner haben bewusst die Einrichtung aufgrund des besonderen Angebots gewählt. Pastor Janousek macht deutlich: „Die Schwestern waren einfach da, auch wenn sie nicht im Dienst waren. Es waren innige, zwischenmenschliche Beziehungen.“