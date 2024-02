Ennepetal. Mit ihrem Ausflug von Ennepetal nach Gevelsberg hat die Emu-Dame Tanja für Aufsehen gesorgt. Sie lebt seit zwei Jahren bei der Familie Pisarek.

Als ob nichts gewesen wäre. Tanja macht einen entspannten Eindruck, wie sie so über die Wiese geht, als ob sie nichts aus der Ruhe bringen könnte. Vor wenigen Tagen war das noch ganz anders. Als sie plötzlich mit irrer Geschwindigkeit losrannte, nichts und niemand sie aufhalten konnte. Stundenlang war sie in Ennepetal und Gevelsberg unterwegs. Nur die Feuerwehr konnte die Emu-Dame letztlich stoppen. Jetzt ist sie wieder Zuhause, bei Peter Pisarek und seiner Familie auf Meininghausen in Ennepetal. Der Landschaftsgärtner ist froh, dass der Ausflug, der für so viel Aufsehen sorgte, gut ausgegangen ist.

Tanja sieht noch ein bisschen ramponiert aus, die Kratzer an ihren langen Beinen erinnern an ihre wilde Tour durch den Gevelsberger Stadtwald, die sie am vergangenen Sonntag hinlegte. Und auch der Salto, den sie schlug, als sie aus ihrem Gehege ausbüxte, hat Spuren hinterlassen. „Irgendwas hat sie gestört“, sagt Peter Pisarek. Er sah, wie Tanja immer wieder gegen den 1,50 Meter hohen Zaun rannte. So lange, bis sie irgendwie daran hängen blieb und kopfüber darüber fiel. Sie rappelte sich auf und rannte los. Peter Pisarek kam nicht hinterher. Emus sind schnell, schaffen an die 50 Kilometer pro Stunde. Der Ennepetaler musste zusehen, wie Tanja im Wald verschwand.

Die beiden Emus, die bei Peter Pisarek leben, sind sehr zutraulich. © WP | Privat

„Tanja hat sonst nie Quatsch gemacht“, sagt er. Auch wenn das Tor des Geheges offen ist – sie ist nie abgehauen und immer entspannt und bei ihrem Alfio geblieben. Das ist ihr Emu-Gefährte. Der war auch dabei, als sie sich vom Hof machte und schaute ihr nur interessiert hinterher. „Ein Paar wie im echten Leben“, sagt Agatina Pisarek und lacht. Die Ehefrau von Peter Pisarek sagt scherzhaft, dass Tanja vielleicht eine kleine Pause von Alfio haben wollte. Wahrscheinlich waren es aber die neuen Mitbewohner, die Ziegen, die vor kurzem dort eingezogen sind, die Tanja aus der Fassung brachten. „Vielleicht war es der neue Duft, die Hörner. Plötzlich war sie nicht mehr zu beruhigen“, sagt Peter Pisarek. Eigentlich hat Tanja nämlich keine Probleme mit anderen Tieren.

Peter Pisarek ist Garten- und Landschaftsbauer in Ennepetal und hat viele Tiere. © WP | Privat

Als sie vor zwei Jahren zusammen mit Alfio bei den Pisareks einzog, war sie so klein wie ein Huhn. Und sie lebten auch mit ihnen, übernachteten mit im Hühnerstall, bis sie zu groß dafür wurden. „Sie sahen auch ein bisschen aus wie ein Huhn, mit den Streifen und den Federn.“ Bei Ebay-Kleinanzeigen hat der Ennepetaler die beiden Emus vor etwa zwei Jahren entdeckt. Sie sollten, wenn sie etwas größer sind, eine Hühnerfarm beschützen. Füchse haben bei Emus nämlich keine guten Karten.

Brot finden Emus besonders köstlich. © WP | Privat

Doch auf dieser Farm gab es nicht genug Platz für die Wildtiere. Es ist vorgeschrieben, dass Emus ein 2000 Quadratmeter großes Gehege haben. Peter Pisarek bietet ihnen etwa 35.000 Quadratmeter. Das einzige Problem, das vor dem Einzug bestand, war Peter Pisareks Frau. „Als ich hörte, dass die zwei Meter groß werden, wollte ich die Tiere hier nicht haben“, sagt Agatina Pisarek. Als er die beiden Vögel Tanja und Alfio taufte, konnte sie aber nicht mehr ,Nein‘ sagen. Er hat die beiden nach ihrem Bruder Alfio und dessen Frau Tanja benannt, ein cleverer Schachzug.

Bei den Pisareks haben übrigens alle Tiere einen Namen. Die Schafe, die Hühner, Gänse, die Pferde, die Schweine, die Ziegen, die Nandos. „Es war ein Traum von uns, viele Tiere zu haben“, sagt Peter Pisarek. Weil die Familie Tiere liebt, weil sie ihren Kindern die Natur näher bringen, den tierischen Mitbewohnern ein artgerechtes Zuhause geben möchten. Als selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer habe er die Möglichkeiten und mit dem Einzug in das Haus mit dem riesigen Grundstück auf Meininghausen auch die Örtlichkeit dazu.

Jeden Morgen, vor der Arbeit, werden die Tiere gefüttert. Tanja mag trockenes Brot am liebsten, das gibt es als Leckerli. Ansonsten stehen Körner und Früchte auf dem Speiseplan. Gras und Sand picken Emus auch, das ist gut für den Magen. Die ersten Tage nach dem Ausflug sei Tanja seltsam zurückhaltend gewesen. „Normalerweise kommen die beiden immer, wenn ich rufe. Sie wissen, wann es Essen gibt und sind auch sonst sehr zutraulich“, erklärt Peter Pisarek. Und sie sind auch bei Spaziergängern und den Nachbarn beliebt. Eine Reiterin von einem Hof in der Nähe war es auch, die Tanja wieder erkannte. Denn die Feuerwehr hatte die Emu-Dame erst einmal im Wildgehege untergebracht, nachdem sie den 1,70 Meter großen Vogel an der Bredderbuchstraße in Gevelsberg schnappte. Als die Reiterin dort vorbeikam, wusste sie, wo Tanja hingehört.

Die Feuerwehr brachte dann Tanja wieder nach Hause. © WP | Privat

„Ich war überrascht, als mich die Feuerwehr anrief“, sagt Peter Pisarek. Woher wussten die, dass Tanja in Ennepetal wohnt? Vor allem war er aber dankbar. Er hatte sich nämlich mit dem Auto und einem Anhänger auf die Suche nach Tanja gemacht. Folgte Hinweisen von Spaziergängern. Er hörte, dass der Ausreißer-Vogel am Ehrenmal gesehen wurde. „Doch als ich da war, war sie längst schon wieder weg.“ Sie hätte sich ein Bein brechen können, vor einem Auto landen. Am Ende waren es nur ein paar blutige Kratzer, die sie sich bei ihrem Ausflug holte. Zum Glück. Jetzt ist sie wieder zu Hause.

Und auch der Appetit bei Tanja ist wieder da. Peter Pisarek und der jüngste Sohn Nael füttern sie und Alfio mit Brot. „Die beiden Emus sind sehr lieb, sie haben noch nie getreten oder gepickt“, sagt Peter Pisarek. Er ist immer noch überrascht davon, für wie viel Aufsehen Tanja gesorgt hat. Sogar Fernsehteams haben sich bei ihm angekündigt. Viele Menschen würden sich melden, einige wollen Tanja kaufen. „Wir geben sie aber nicht mehr her. Wir sind einfach nur froh, dass sie wieder da ist. Und hoffentlich das mit dem Quatsch jetzt lässt.“