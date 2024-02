Gevelsberg. Wird sie jetzt Deutschlands beste Leserin? Geertje Bindernagel aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis beeindruckt die Juroren mit ihrer Begabung

Eigentlich ist die Anspannung förmlich zu greifen, wenn sich die besten Vorleserinnen und Vorleser aus den sechsten Klassen der weiterführenden Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis den Kreissieger ermitteln. Konzentriert lesen die Mädchen und Jungen vor, gespannt hören Eltern, Großeltern und Geschwister im Publikum sowie nicht zuletzt die Mitglieder der Jury zu. Diesmal gab es aber auch einiges zu lachen. Denn die Siegerin hatte sich mit den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling ein durchaus ungewöhnliches Buch für ihren Vortrag ausgesucht – und daraus eine ohnehin schon schreiend komische Passage extrem unterhaltsam gestaltet.

Geertje Bindernagel, die die Klasse 6a des Gymnasiums Waldstraße in Hattingen besucht, sorgte für große Heiterkeit. Sie gab dem sprechenden Känguru, das an der Sicherheitskontrolle des Flughafens seinen Beutel aufs Band legen soll und das mit Unverständnis und Sarkasmus kommentiert, eine passende Stimme. Sehr lebendig gestaltete die Elfjährige die beschriebene Szene, außerdem beeindruckte sie mit ihrer Lesetechnik. Sie trug den Text nicht nur sicher vor, sondern suchte als eine der ganz wenigen Finalteilnehmer auch immer wieder Blickkontakt mit den Zuhörenden. Und weil Geertje auch den Fremdtext, den alle Mädchen und Jungen lesen mussten, besonders sicher und lebendig vorlas, setzte die Jury sie schließlich auf Platz eins.

Fremdtext eine große Herausforderung

Wie schon seit vielen Jahren veranstaltete die Buchhandlung Appelt das EN-Finale des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Und wieder war die Stadtbücherei Gevelsberg der Schauplatz. Das Bücherei-Team hatte wieder eine angenehme Atmosphäre für Finalisten und Zuhörer geschaffen. Alle, die sich um den Kreissieg bewarben, waren ohnehin schon Sieger, denn sie hatten sich in der ersten Runde an ihren Schulen durchgesetzt.

Alle Teilnehmer Sie nahmen am Kreisfinale des Vorlesewettbewerbs teil: Sam-Elias Selent (Realschule Grünstraße Hattingen), Geertje Bindernagel (Gymnasium Waldstraße, Hattingen), Robin Katzmann (Gesamtschule Hattingen), Max Gärtner (Wilhelm-Kraft Gesamtschule Sprockhövel), Niko Makarona (Reichenbach-Gymnasium Ennepetal), Lea Marie Dietrich (Realschule Gevelsberg), Fabienne Gesse (Gymnasium Gevelsberg), Emilia Pauline Nieland (Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter), Maximilian Lönnecker (Sekundarschule Wetter), Paul Hofmann (Friedrich-Harkort-Gymnasium Herdecke), Tobias Hackbarth (Märkisches Gymnasium Schwelm), Hugo Scharfenberg (Schiller-Gymnasium Witten), Ramsey Rompf (Albert-Martmöller-Gymnasium Witten), Levi Troldner (Ruhr-Gymnasium Witten), Joana Herbrechter (Gesamtschule Holzkamp Witten), Amelie Halbey (Gesamtschule Hardenstein Witten).

Neben einem selbstgewählten Buch, aus dem alle eine vorbereitete Passage jeweils drei Minuten vortrugen, galt es im zweiten Durchgang, aus einem vorgegebenen, für alle unbekannten Buch vorzulesen. Gerade hier, bei „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling, zeigten sich etwas deutlichere Unterschiede zwischen den Teilnehmern, denen die Jury insgesamt aber hervorragende Leistungen bescheinigte. Dem Bewertungsgremium gehörten übrigens Sarah Spielvogel von der Buchhandlung Appelt, Bücherei-Leiterin Stephanie Kron, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg“ Regina Block, der Kinder- und Jugendbuchautor Jürgen Banscherus (unter anderem geistiger Vater von „Detektiv Kwiatkowski“) sowie Westfalenpost-Lokalredakteur Hartmut Breyer an.

Ganz unterschiedliche Titel hatten sich die neun Jungen und sieben Mädchen ausgesucht – von Klassikern wie Astrid Lindgrens „Brüder Löwenherz“ und Enid Blytons „Die Insel der Abenteuer“ über „Die drei ???“ bis hin zur „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. Und eben die „Känguru-Chroniken“, aus denen Geertje Bindernagel las. „Ich habe mir das Buch zu Weihnachten gewünscht“, erzählte sie nach der Siegerehrung. Bei ihrem Schulentscheid habe jemand daraus vorgelesen, das habe ihr sehr gefallen. „Ich habe mit meinem Großvater geübt“, schilderte sie, wie sie sich auf das Kreisfinale vorbereitete. „Ich habe eine Stelle vorgelesen, dann hat er sich Gedanken gemacht, was ich besser machen konnte.“ Lesen sei ein großes Hobby, gerne gehe sie in die sehr schöne Stadtbibliothek in Hattingen, meinte Geertje. „Da sind auch öfter Veranstaltungen wie Roboter bauen oder mit dem 3D-Drucker arbeiten.“ Judo, Blockflöte spielen und Rollschuhfahren mache sie auch sehr gerne.

Alle Finalisten erhielten eine Urkunde und das Buch, aus dem sie den Fremdtext vorlesen mussten. Geertje Bindernagel wird nun den Ennepe-Ruhr-Kreis beim Vorlesewettbewerb auf Bezirksebene vertreten, Termin ist im März oder April. Im Erfolgsfall ginge es dann im Mai zum Landesentscheid, das Bundesfinale findet im Juni statt.