Ennepetal. Ennepetal: Wir haben das neue Abenteuer „Auf den Spuren des verschollenen Brunnenbauers Schmidt“ getestet. Was Besucher hierbei erwartet.

In absoluter Finsternis taste ich mich zaghaft vor. Ich tappe im Dunkeln – wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Meine linke Hand greift vorsichtig den Fels neben mir. Ich weiß, die Felswand ist da. Doch tatsächlich wahrnehmen kann ich es nur durch Ertasten. Die rechte Hand hingegen tastet ins Nichts.

Ich bin in der Kluterthöhle in Ennepetal und nehme an der neu im Februar angebotenen „Dunkelführung – Auf den Spuren des Brunnenbauers Schmidt“ teil. Sarah Droska, Abteilungsleiterin und Höhlenführerin der Kluterthöhle, informiert die Besuchergruppe, zu der ich gehöre, über den Hintergrund der neuen Spezialtour: Genau hier soll Brunnenbauer Heinrich Schmidt im Jahre 1883 für sieben Tage und acht Nächte verschollen sein. Ausgestattet mit vier Kerzen, die eine nach der anderen innerhalb kurzer Zeit ausgingen, war er in der stockfinsteren Höhle gefangen. Ein Schauer läuft mir bei der Vorstellung über den Rücken.

Draußen ist es bereits dunkel. Es ist 18.30 Uhr. Nicht ohne Grund findet diese Führung abends und im Februar (sowie im Oktober) statt: Die „Dunkelführung“ läuft unter dem Motto: „Im Dunkeln rein, im Dunkeln raus“. Ausgestattet mit Helm und kleiner Grubenlampe machen wir uns auf den Weg zur Höhle, rund 35 Meter unter die Erde, mitten in Ennepetal. Wir, das sind neben Sarah Droska und mir noch 19 weitere Tour-Teilnehmer. Direkt vor dem Eingang wird die Gruppe auf die ersten Meter innerhalb der Höhle vorbereitet: Zuerst die Lampen anschalten, den Helm enger schnallen, den Kopf einziehen – und Vorsicht: Der Boden kann rutschig sein. In mir mischen sich Vorfreude, Aufregung und Spannung. Jetzt kann das Abenteuer beginnen.

Angela Hackert-Pflug vor Beginn der „Dunkelführung“ in der Kluterthöhle. Die Tour greift die mehrtägige Odyssee des Brunnenbauers Schmidt in dem Labyrinth auf. © WP | Angela Hackert-Pflug

Was wir in etwa anderthalb Stunden schaffen, habe der Brunnenbauer in einer guten Woche gemeistert: Ohne Schutzhelm und -kleidung, ohne Verpflegung, ohne Feuer, ohne jemanden informiert zu haben, erzählt Sarah Droska: „Schmidt hat demnach alles falsch gemacht, was man aus heutiger Sicht als Höhlenforscher hätte falsch machen können“.

Mit nur vier Kerzen ausgestattet

Wie es hier wohl im Jahr 1883 ausgesehen hat, als der Mann, auf dessen Spuren wir uns heute begeben, verschollen ist? Es ist ein komisches Gefühl, zu wissen, dass genau hier vor 141 Jahren jemand mit nur vier Kerzen in den Händen durch die Gänge robbte. Wie ihn eine Fledermaus am Kopf gestreift und er sich sein klitschnasses Hemd angezündet haben soll, um wenigstens für einen Moment von Wärme und Licht umgeben zu sein. So die Erzählungen.

„Wir Menschen sind verwöhnt von dem sogenannten ,Restlicht´“, erklärt Sarah Droska. „Löschen wir das Licht im dunkelsten Zimmer unseres Zuhauses, bleibt dennoch ein gewisses ,Restlicht´“. Und sie ergänzt: „Die Finsternis einer Höhle ist vergleichbar mit der Finsternis auf dem Meeresgrund.“ Ich bin erstaunt.

Weitere Angebote in Planung Mit der ,Dunkelführung´ möchte ich in sichererer Atmosphäre Wissen vermitteln“, hat sich Höhlenführerin und Museumspädagogin Sarah Droska, die auch schon im Neanderthal-Museum tätig war, zum Ziel gesetzt. „Im Sommer möchte ich Märchenlesungen anbieten und generell wieder Schulgruppen anlocken“, nennt sie ein weiteres Vorhaben. Denn seit Corona würden Schulklassenbesuche ausbleiben. Dennoch hätten die Attraktionen in der Kluterthöhle mittlerweile die Besucherzahlen der Vor-Corona-Zeit erreicht, wozu die Erlebnis- und Extremtouren einen großen Beitrag geleistet hätten. Gezielt für Grundschulklassen habe sie zudem im vergangenen Jahr einen Lehrplan entwickelt, der künftig umgesetzt werde, so Sarah Droska: „Dabei können Kinder Fossilien in Glas gießen und mit nach Hause nehmen. „Es ist traurig, dass die Kluterthöhle so unbekannt ist. Aufgefallen ist mir das einmal, als eine Truppe von Besuchern nicht wusste, dass man bei uns einen Kindergeburtstag feiern kann“, erinnert sie sich. Umso mehr liegt der Abteilungsleiterin am Herzen, den Geopark und das Korallenriff bekannter zu machen. Die Dunkelführung gibt es erst wieder im Oktober. Nähere Informationen zum Programm in den kommenden Wochen und Monaten gibt es unter 02333/9880-11 und im Internet: www.kluterthoehle.de.

An verschiedenen Punkten machen wir Halt, wo Sarah Droska einiges zu erzählen hat: „Genau hier ging die erste Kerze aus, die Heinrich Schmidt bei sich getragen haben soll“, berichtet die 33-Jährige. Dann bittet sie uns, das Licht auszuschalten und es wird still.

Menschliche Sinne ausgeschaltet

Ich schließe die Augen, versuche, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren: Zu hören, zu atmen, zu spüren. Ich glaube, wer den Vergleich von Dunkelheit und Finsternis gesehen oder eben nicht gesehen hat, erlangt ein neues Verständnis von beiden Begriffen. Währenddessen spricht Sarah Droska mit ruhiger Stimme weiter: „Hier in der Höhle sind die menschlichen Sinne weitestgehend ausgeschaltet. Man sieht nichts, man hört nichts, man fühlt nichts“. Ich versuche daraufhin, in mich hineinzuspüren: Zu sehen gibt es gerade nichts, keine Frage. Das Atmen ist bei der Luftfeuchtigkeit allerdings einfach. Es ist windstill. Niemand sagt etwas. Niemand bewegt sich. Um mich herum ist kein Geräusch wahrzunehmen. Als wäre ich alleine hier. „Ruft jemand um Hilfe, kann das niemand hören, weil das Gestein Geräusche absorbiert“, erklärt Sarah Droska. Ich bin beeindruckt und erschrocken zugleich.

Im Lichtschein geht es weiter. Die Gänge sind verschachtelt, mal schmaler, mal weiter, mit feuchten und trockenen Stellen und hier und da steht die eine oder andere Pfütze. Felskanten ragen aus dem Gestein, sodass wir aufpassen müssen, um uns den Kopf nicht zu stoßen. Verbissen konzentriere ich mich auf den unebenen Boden und die hervortretenden Felsvorsprünge. Und dann passiert es doch: Trotz meiner Vorsicht schlage ich mit dem Helm gegen die plötzlich tief liegende Felsendecke. Den Helm zurechtgerückt geht es weiter, der Truppe hinterher. Wie es wohl Heinrich Schmidt ohne Helm ergangen ist?

Ausgestattet mit Schutzhelm und Grubenlampe durchstreifen Angela Hackert-Pflug und weitere Höhlenbesucher die Kluterthöhle. © WP | Angela Hackert-Pflug

Als hätte ich nur darauf gewartet, spüre ich etwas an meinem Helm. Mir schießen sofort Sarah Droskas Worte in den Kopf, als sie von Heinrich Schmidts Begegnung mit einer Fledermaus erzählte. Die Lampen sind eingeschaltet und ich wage den Blick über meine Schulter. Hinter mir befinden sich auf Abstand drei Personen. Von ihnen kann niemand an meinen Helm gestoßen sein. Waren es Wassertropfen? Ich komme ins Grübeln, denn hier, wo wir gerade stehen, scheint es trocken zu sein.

Wie ein schwarzes Loch

Einen Teil des versteinerten Korallenriffs, das die Kluterthöhle so einzigartig macht und ihr den Rang eines Nationalen Naturmonuments bescherte, können wir „Auf den Spuren von Heinrich Schmidt“ an den Höhlenwänden erleben: Im Licht der Grubenlampen zeigen sich grün leuchtend Cyanobakterien entlang der nassen Felsen. Ich merke, wie meine Mundwinkel nach oben ziehen.

Höhlenführerin Sarah Droska (ganz hinten in der Mitte) vermittelt den Besuchern viel Wissen während der „Dunkelführung“. © Schwelm | Angela Hackert-Pflug

Der Höhlengang direkt daneben erscheint mir wie ein schwarzes Loch, das mich verschlucken möchte. Sarah Droska bittet die Gruppe, die Lampen erneut auszuschalten und durch den schwarzen Tunnel zu steigen. Ihre Worte, wir sollen „auf das Licht am Ende des Tunnels“ zugehen, würde mir unter anderen Umständen Sorge bereiten. Nur von einer Kerze sehe ich keine Spur. Die Grubenlampen werden gelöscht und Sarah Droska nimmt die ersten beiden Besucher an die Hand, um ihnen die ersten Schritte zu weisen. Den Vorgang wiederholt sie, bis alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg geschickt sind. Ich bin als Letzte dran.

Fuß vor Fuß und in vorgebeugter Körperhaltung taste ich mich an den Felswänden entlang. Wie viele Meter... Ich weiß es nicht. Ich spüre die Nähe meines Vordermanns, der sich ebenfalls langsam und mühsam vorzutasten scheint. Währenddessen kommen wir den Stimmen der restlichen Gruppenmitglieder näher – und da sich mein Vordermann versetzt von mir bewegt, erblicke ich das kleine, weiße, fackelnde Licht der prophezeiten Kerze. Ja, ich muss zugeben, es fällt eine gewisse Anspannung von mir ab. Dabei erinnert mich das kleine, weiße, flackernde Licht an meinen eigenen Leitspruch: „Alles, was du brauchst, steckt bereits in dir.“ Denn solange du an dich glaubst, brennt auch das Licht in dir.