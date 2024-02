Schwelm. Make-up-Artistin Sarwin Khudeida eröffnete mit ihren Schwestern einen Beautysalon in Schwelm. Das erwartet die Kundinnen.

Pompöse Kronleuchter, rosafarbene Wände, glänzender Boden und sogar ein Brunnen: In dieser extravaganten

Räumen können seit dem 24. Januar Frauen und Mädchen jeden Alters Unterstützung in Sachen Hairstyling und Make-up an der Straße Neumarkt 16 in Schwelm bekommen. Gemeinsam mit ihrer Mutter betreiben Sarwin Khudeida sowie ihre beiden Schwestern Kathreen und Alina den Beautysalon.