Ennepetal. Schon lange benötigt die Grundschule Büttenberg mehr Platz. Mit einer großen Investition schafft die Stadt Ennepetal Abhilfe. So ist der Stand.

Für einige Klassen ist das Ende der Raumnot an der Schule Büttenberg im Wortsinne in Sicht. Aus ihren Fenstern können sie beobachten, wie der große Erweiterungsbau und die kurz nach Baubeginn nachträglich beschlossene „Erweiterung der Erweiterung“ vorankommen. „Wir gehen davon aus, dass wir den Zeitplan einhalten und in den Sommerferien fertig werden, sodass die neuen Räume mit Beginn des neuen Schuljahres genutzt werden können“, berichtet Projektleiterin Christiane Rüsing vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt.