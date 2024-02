Gevelsberg. Rundum die Uhr glücklich zu sein, geht nicht. So hilft Happiness-Trainerin Diana Hiller aus Gevelsberg, auch durch schlechte Phasen zu kommen.

Stress im Job, Stress bei der Kindererziehung, Stress im Privatleben. Die Gründe, warum sich immer mehr Menschen nicht mehr gewappnet fühlen, ihren Alltag zu bewältigen, sind vielfältig. Im schlimmsten Fall kann dadurch die Gefahr bestehen, an Depressionen zu erkranken oder ein Burn-out zu erleiden. Die Gevelsbergerin Diana Hiller hilft dabei, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Sie ist Achtsamkeits- und Happiness-Trainerin und unterstützt ihre Klienten, ihre mentale Gesundheit zu stärken.

Die 49-Jährige stellt aber direkt klar: „Auch ich bin nicht immer glücklich.“ Rund um die Uhr glücklich und zufrieden zu sein, sei auch gar nicht das Ziel. Denn nur wer auch unglückliche Zeiten durchlebe und überstehe, könne das Glück in seinem Leben wieder richtig genießen. Doch genau das falle immer mehr Menschen schwer.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Diana Hiller selbst erlebte bereits schwierige Phasen in ihrem Leben: Trennung vom Partner, plötzlich alleinerziehende Mutter sein. „Ich musste schauen, wie ich mit der neuen Situation umgehe. So bin ich in das Thema der Positiven Psychologie eingetaucht.“ Sie las Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, besuchte Seminare und Weiterbildungen, studierte schließlich an der Kölner ALH Akademie das Fach „Positive Psychologie“.

2020 machte sich die gelernte Industriekauffrau mit ihrem Wissen über Achtsamkeit, Selbstliebe und Glück selbstständig und berät heute Unternehmen und Einzelpersonen dabei, wie man ein gutes inneres Grundgefühl erreichen kann. Hiller geht es darum, die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden, Führungskräften oder Privatpersonen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, gar nicht erst psychische Erkrankungen zu entwickeln. Das Ziel sei es, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhalte, sich beruflich wie privat weiterzuentwickeln, um ein gelingendes Leben zu führen.

Dankbarkeit tut Körper gut

Denn das nächste Meeting, die Betreuung der Kinder oder eine plötzlich veränderte Lebenssituation können fordernd sein – für den Geist und den Körper. Um für den Alltag im Beruf und im Privaten gewappnet zu sein, arbeitet Diana Hiller mit ihren Klienten am Herausarbeiten positiver Emotionen und Dankbarkeit: „Man hat festgestellt, dass ein negatives Erlebnis drei positive braucht, um das schlechte Gefühl wettzumachen. Negatives ist in unserem Gehirn viel präsenter als das Schöne.“ Sich selbst bewusst zu machen, wie viele Dinge es in seinem Leben gibt, für die man dankbar ist, löse Positives im Körper aus.

Erschwerend sei jedoch, dass der Mensch aufgrund seiner Konditionierung und Erziehung eher auf die eigenen Fehler fokussiert sei. „Schon in der Schule werden unsere Fehler rot angestrichen. Das sind Konstrukte, die wir in unseren Köpfen tragen. Wir werten uns ständig selbst ab. Das hat einen immensen Einfluss auf unser Leben.“ Für andere Menschen Mitgefühl zu empfinden, falle den meisten leicht. „Doch uns selbst in schweren Momenten wie eine beste Freundin zu begegnen, fällt uns schwer.“

Mentale Gesundheit stärken Diana Hiller bietet ihren Klienten verschiedene Coaching-Angebote an. „Meine Programme reichen von kurzen Intensiv-Coachings bis hin zu langfristigen Begleitungen“, sagt die Gevelsbergerin. Ihre Programme richten sich nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an Arbeitgeber, die die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden fördern möchten. Auf der Homepage www.dianahiller.de gibt es weitere Informationen.

Natürlich würden ihr auch Menschen begegnen, die dem Begriff „Happiness-Coach“ mit Vorurteilen begegnen. „Viele sagen dann: Ich bin glücklich genug, ich brauche das nicht. Wenn ich mit ihnen aber ein, zwei Übungen mache, kommen sie ins Stocken. Diejenigen, die meine Arbeit ablehnen, brauchen meistens am dringendsten Unterstützung.“

Verdrängung sei dabei ein wichtiges Stichwort: Denn sich selbst einzugestehen, dass die jetzige Lebenssituation, diese Ehe, dieser Job nicht das Richtige für einen sind, tut weh. Aber: „Wir glauben immer, dass nur positive Emotionen gut sind. Das stimmt aber nicht. Auch Trauer, Wut oder Scham sind Emotionen, die gefühlt werden müssen. Wenn wir das ständig unterdrücken, werden wir krank.“

Denn das eigene Glücksgefühl in sich zu halten, gelinge nicht mit dem Unterdrücken von Gefühlen. „Zum Glücklich sein, gehört auch das Unglücklich sein. 365 Tage glücklich zu sein, geht nicht. Ich helfe meinen Klienten dabei, auch durch tiefe Täler zu kommen, aber gestärkt daraus hervorzugehen und eine Resilienz zu entwickeln.“ Das leiste sie in Workshops, mit Vorträgen, in Einzelgesprächen und mit Übungen. „Ich stelle die richtigen Fragen und höre zu. Mein Gegenüber kommt dann von allein in den Prozess des Nachdenkens.“

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Diana Hiller rät, in unangenehmen Situationen erst einmal tief ein- und wieder auszuatmen und in sich hineinzuspüren, wo das schlechte Gefühl sitzt, ob man ihm eine Form, eine Farbe geben kann. „So kann man das Gefühl viel besser annehmen und auch wieder gehen lassen.“

Sich mit materiellen Dingen, mehr Essen, mehr Zigaretten vermeintlich zu belohnen, wenn es einem schlecht geht, sei nicht zielführend. Denn so erhalte man nur ein kurzes Glücksgefühl, das nicht ewig anhält. „Das Glück, von dem ich in meiner Arbeit spreche, ist das Glück, was von innen heraus aus uns kommt und nachhaltig ist. Zufriedenheit, Freude und Glück zu empfinden, trainiere ich mit meinen Klienten.“

Viele Menschen glaubten auch, dass ihr Glück von gewissen Dingen abhänge. „Viele sagen: ,Wenn ich das und das habe, oder diesen Partner, diesen Job – dann bin ich glücklich‘. Es geht aber darum, im gegenwärtigen Moment glücklich zu sein. Dabei hilft auch die Achtsamkeit. In diesem einen Moment zu bleiben und nicht schon weiter zu denken, was als Nächstes ansteht“, sagt Diana Hiller.

Frauen wollen schneller handeln

Bei der Gevelsbergerin suchen vorwiegend Frauen Unterstützung. „Bei vielen stehen Selbstzweifel im Vordergrund. Unser Kopf sagt uns die verrücktesten Sachen. Ich begleite meine Klientinnen dabei, ihre Stärken herauszuarbeiten und herauszufinden, wie sie sie einsetzen können.“ Selbstliebe sei bei Frauen ein großes Thema. „Gerade bei Frauen in den Wechseljahren. Der Körper verändert sich und man muss wieder lernen, sich anzunehmen, sich gut zu finden.“

Doch auch immer mehr Männer würden ihrer Arbeit gegenüber offener. Diana Hiller: „Männer sind so konditioniert, der Starke zu sein, der Versorger. Wenn so jemand seine Maske fallen lässt, verletzlich wird, hat das auch mit Mut zu tun.“ Frauen seien da intuitiver. „Sie spüren schneller, dass in ihnen etwas passiert und wollen ins Handeln kommen.“

Das sei gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. „Es herrscht viel Angst, auch durch die Kriege oder die Inflation. Das hat Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele“, sagt Hiller. Sie rät, auch banale Alltagsmomente wie das Zähneputzen oder das Geschirr abzuwaschen für ein kleines Achtsamkeits-Training zu nutzen: „Wenn ich sitze, dann sitze ich und denke nicht daran, dass ich gleich aber schon wieder aufstehen muss. Es hilft, sich nur auf diesen einen Moment zu fokussieren und dabei nicht schon an die nächsten ,To do‘s‘ zu denken.“