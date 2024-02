Gevelsberg. Laut Veranstalter waren mehr als 1000 Besucher beim Gevelsberger Friedensfest. Ist es der Beginn einer größeren Bewegung?

Immer wieder flammt Applaus auf, während Seyfullah Köse zu den hunderten Menschen vor ihm spricht. Dem Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Gevelsberg ist der Stolz ins Gesicht geschrieben. Zwar blieb der Zuspruch beim ersten Friedensfest in Gevelsberg leicht hinter den Erwartungen zurück, trotzdem wurde das Fest laut ihm mit insgesamt 1200 Besucherinnen und Besuchern über den kompletten Tag verteilt gut angenommen. „Gevelsberg ist zusammengekommen und alles in allem ist es ein wundervolles Fest geworden“, war Köse auch hinterher noch überglücklich, als die Menschen am Ennepebogen Richtung Ende der Veranstaltung immer weniger wurden.