Gevelsberg. Im neuen Stück des Amateurtheaters Schwelm wird der Traum eines jeden Bigamisten wahr. Seien Sie dabei! Wir verlosen Freikarten für einen Termin ihrer Wahl.

In „Alle meine Männer“ (Run For Your Man), einer Farce von Ray Cooney England, lebt Jackie Smith, Taxifahrerin und doppelt verheiratet, den Traum eines jeden Bigamisten. Von der Frühschicht zu Mark, zur Nachtschicht und weiter zu Barry. Möglich macht das ein exakter Stundenplan. Doch durch einen unglücklichen Unfall kann sie diesen eines Tages nicht einhalten und tritt damit eine Lawine an Lügengeschichten los.

Jackie versucht vor der Polizei alles zu verbergen und verstrickt sich in einer Ausrede nach der anderen. Da kommt ihre Freundin Stella gerade recht, um die Wirrungen und das Lügenkonstrukt weiter auszubauen. Die Polizei-Inspektoren Troughton und Porterhouse ermitteln von unterschiedlichen Revieren und setzen Jackie immer weiter zu. Was es dann noch mit einer Farmerin, einem Eichenbalken, einer antiken Handtasche, einem Eimer Zinnoberrot, einem Mönch und einer Orgie auf sich hat, müssen sie selbst herausfinden.

Mitwirkende sind: Sabine Masmeier-Wegemann (Jackie Smith), Frederik Diergarten (Mark Smit), Siegfried Schilling (Barry Smith), Gudula Spier (Stella Gardner), Larissa Vierzigmann (Inspektorin Troughton), Lukas Arndt (Inspektor Porterhouse), Ralf Stallmann (Zeitungsreporter), Nico Vorhauer (Bobby Franklin), Martina Zeise (Souffleuse), Beate Kreis (Maske), Daniel Beltz (Technik) und Siegfried Schilling (Bühne).

Die Zuschauer dürfen sich auf eine urkomische und temporeiche Farce voller Pointen freuen. Die Aufführungstermine: Samstag, 9 März (Premiere, 19 Uhr); Sonntag, 10. März (17 Uhr); Freitag, 15. März (19 Uhr); Samstag, 16. März (19 Uhr) und Sonntag, 17. März (17 Uhr). Einlass ist jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Tickets zu 15 Euro im Vorverkauf (12 Euro für Schüler und Studenten) gibt es unter www.amteurtheater-schwelm.de, bei Elektro Nockemann (02336/2592) sowie Raidt‘s Getränkehof (02336/17798) in Schwelm und in Gevelsberg bei Radio Meckel (02332/2052) sowie im Filmriss-Kino (02332/7590700). An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.