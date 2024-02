Gevelsberg. Mit Video vom Einsatz: Ein Lastwagen in Vollbrand sorgt für lange Staus. Das steckt hinter dem lauten Knallen in der Nacht.

Als die Gevelsberger Feuerwehr die Flammen endgültig erstickt hat, ist von dem Sattelschlepper nur noch ein Gerippe übrig, das in der Zufahrt zum Autobahn-Parkplatz Bruckmühle vor sich hin dampft. Das Feuer hat nichts mehr übrig gelassen. Am Ende ist der Fahrer des Lastwagens aus dieser Sache wohl nur unverletzt herausgekommen, weil er blitzschnell reagiert hat und durch Zufall ohnehin auf den Parkplatz zugerollt war. Der brennende Lkw mit Duisburger Kennzeichen sorgte am Montagmorgen für einen erheblichen Stau mit einer Länge von fast zehn Kilometern auf der A1 in Richtung Köln bei Gevelsberg.