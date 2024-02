Schwelm. Ein Umbau im laufenden Kita-Betrieb: Worauf sich Eltern und Kinder in Schwelm in den kommenden Monaten einstellen müssen.

Die Kita St. Marien in Schwelm wird umgebaut, um auch künftig den Ansprüchen einer modernen Kindertagesbetreuung gerecht zu werden. Bis zum neuen Kita-Jahr ab August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Mit den Unterschriften unter dem Vertrag mit dem KiTa Zweckverband wurde der erste Schritt Richtung Umbau gemacht. „Es wird sozusagen eine Operation am offenen Herzen“, sagt Architekt Lars Wehnau, der die Planung übernommen hat.

Die Kindertagesstätte St. Marien in Schwelm. Bis August soll der Umbau abgeschlossen sein. © Schwelm | Katleen Diekgaefe

Das bedeutet: Im ersten Schritt wird der hintere Bereich des Kindergartens, wo sich Turnhalle und weitere Räume befinden, renoviert und umgebaut. Im Anschluss kommen die weiteren Räume und der Eingangsbereich dran. Der Kindergartenbetrieb wird weiterlaufen, „vielleicht hier und da mit etwas Nebengeräuschen, da bitten wir Kinder und Eltern um Verständnis“, sagt Barbara Wagner, Gebietsleiterin beim Kita Zweckverband bei der Vertragsunterzeichnung. Die Kinder der Kita St. Marien schauten sich indes neugierig und begeistert die Baupläne ein und freuen sich auf ihren „neuen“ Kindergarten.

Waschräume werden komplett saniert

„Unser Ziel ist es, die Kita St. Marien für die Zukunft so aufzustellen, dass noch viele Generationen an Kindern hier gut und angemessen betreut werden können“, sagte Matthias Wittwer vom Kirchenvorstand der Propstei St. Marien. Die tritt nun das erste Mal als Investor für einen Kindergarten auf, Betreiber bleibt der Zweckverband vom Bistum Essen. „Künftig sollen hier in vier Gruppen zwischen 70 und 80 Kinder im Alter von 0 und 6 Jahren betreut werden“, erklärte Verena kleine Holthaus, pädagogische Geschäftsführerin beim KiTa Zweckverband, die gemeinsam mit Matthias Wittwer, Propst Norbert Dudek und KV-Mitglied Martin Rydzeck den Vertrag im Kindergarten unterzeichnete.

Was genau sieht der Umbau am Marienweg 5 vor? Ende des vergangenen Jahres sind bereits die Büros und der Saal im Jugendheim nebenan freigeräumt worden. Für die Jugendgruppen der Propstei wurden unterdessen andere Räumlichkeiten gefunden, sodass der große Jugendheimsaal nun für den Kindergarten zur Verfügung steht und nochmal ordentlich Raum bietet. Dort wird der neue Mehrzweckraum, eine neue Küche und ein Personalraum entstehen. Im Eingangsbereich wird ein Aufzug installiert, die Waschräume werden komplett saniert. „Das ist schon ein sportliches Programm bis zum 1. August, aber ich bin optimistisch“, sagt Architekt Lars Wehnau, die die Gewerke für den Umbau koordiniert. „Es wird in der gesamten Einrichtung auch neue Böden und Decken geben, man sieht der Einrichtung einfach die Jahre an“, sagt Matthias Wittwer.

Die Kinder können sich freuen, ab August einen modernen Kindergarten am Marienweg zu erobern und gewappnet mit Bauarbeiterhelmen werden die gestarteten Umbaumaßnahmen sicher viele neugierige kleine Zuschauer finden.

68 Kinder im U- und Ü-3-Bereich

Der Kindergarten St. Marien hat im vergangenen Jahr 130 Jahre Bestehen gefeiert.. Aktuell werden dort 68 Kinder im U- und Ü-3-Bereich betreut. 1993 wurde der letzte größere Umbau dort vorgenommen, als die obere Etage ausgebaut wurde. Der jetzige Umbau umfasst in erster Linie eine Erweiterung, wobei die neuen Räumlichkeiten (ehemals Jugendheimsaal und Messdienerraum) komplett umgestaltet werden müssen, um dort unter anderem die neue Küche zu integrieren. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 440.000 Euro. Die Mittel dafür kommen aus den Verkäufen der anderen Liegenschaften in der Propstei St. Marien.