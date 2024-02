Gevelsberg. Helga und Lahja, zwei Hundemodels, posieren für den guten Zweck und sammeln Spenden für das Hospiz „Emmaus“. Das Ergebnis ist überwältigend.

Kürzlich gab es eine große Aufmerksamkeit für das „Ökumenische Hospiz Emmaus“, an der Hagener Straße 339 in Gevelsberg: Einen Scheck im Wert von 7.100 Euro. Die Spendensumme stammt aus den Einnahmen eines Hundekalenders 2024. Darauf zu sehen: Die dreijährige Corgi-Hundedame namens „Helga“ und die siebenjährige Polizei-Diensthündin „Lahja“.

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Die Spendensammlerinnen heißen Anja Wille, Diensthundeführerin bei der Kreispolizeibehörde Ennepe Ruhr, sowie Anja Dunker, Fotografin der Kalendermotive, die gemeinsam die Idee für den Hundekalender entwickelt hatten: „Früher haben wir Ponys aufgehübscht und Märchenkalender produziert. Dann wollten wir andere Motive statt Pferdeverkleidung fotografieren“, erklärt Anja Wille zur Idee. Mit aufwändig dekorierten Locations und den Blick für Details setzten die Fotografin und Hundebesitzerin die Vierbeiner für den aktuellen Kalender gekonnt in Szene. So entstand zum Beispiel ein Halloween-Motiv, das „Helga“ zähnefletschend vor gruseliger Kulisse zeigt.

Scheckübergabe am „Ökumenischen Hospiz Emmaus e.V.“ in Gevelsberg: Auf dem Bild sind von links nach rechts vertreten: Diensthundeführerin Anja Wille, Hospiz-Ehrenamtlicher Achim Springorum, Fotografin Anja Dunker, Hospiz-Geschäftsführerin Mónica Alvarez González und Hospiz-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Marthin Karoff. Auf dem Boden sitzen die Hunde „Helga (links) und „Lahja“ (rechts). © WP | Angela Hackert-Pflug

Genau genommen liege die Spendensumme sogar bei mehr als 8.000 Euro, denn manche Spenden seien direkt auf das Konto des Hospiz eingegangen, erzählte Anja Wille. So überwiesen zum Beispiel befreundete Bankleute von Anja Wille und ihrem Mann 1.000 Euro als Weihnachtsgeschenk an das „Emmaus“-Hospiz. „Ein Kalender erfordert zwölf Monate Bearbeitungszeit“, sagt Anja Wille und lacht. Angefangen mit der Suche nach Objekten und Motiven, die zum großen Teil saisonabhängig seien, gehe es im Oktober in den Druck, um die Kalender im November in Umlauf zu bringen. „Früh genug als mögliches Weihnachtsgeschenk“, merkt die Polizistin freundlich an. Ein fester Preis bestehe nicht: „Man kann fünf Euro geben oder 50“, erklärt sie. Darüber könnten die Käufer frei entscheiden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++