Schwelm. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen den Obdachlosen und den Asylbewerbern in der Gemeinschaftsunterkunft. Jetzt greift die Stadt durch.

Um weiteren Konflikten zwischen Asyl-Bewerbern und Obdachlosen vorzubeugen, wird in den kommenden Wochen die Gemeinschaftsunterkunft an der Kaiserstraße 69 in Schwelm umgebaut. Aktuell wohnen insgesamt 73 Personen in der Einrichtung, davon sind 60 geflüchtet und 13 wohnungslos. Ziel der Stadt ist es, durch den Umbau künftig eine sozialverträglichere Wohnsituation zu erreichen, weil die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in einer Unterkunft ohne klare Trennung suboptimal sei. Immer wieder kommt es seit vielen Jahren zu Konflikten. Geplant ist, dass die momentanen Bewohner während der Umbauphase in der Unterkunft bleiben.

Derzeit können im Notfall 120 Personen in der Einrichtung an der Kaiserstraße untergebracht werden. Wie Ralf Schweinsberg, Technischer Beigeordneter der Stadt Schwelm, erklärt, kann durch den Umbau demnächst bis zu 140 Personen ein Dach über dem Kopf geboten werden. Im vergangenen Jahr habe die Stadt ein Konzept erstellt, aus dem hervorgehe, dass auch Schwelm eine Unterbringungsnotwendigkeit hat. „Darin wurden Alternativen aufgezeigt, wo wir Menschen in prekären Wohnsituationen unterbringen können. Dazu gehört auch die ehemalige Schule an der Kaiserstraße“, sagt Schweinsberg.

An der Kaiserstraße sei es derzeit so, dass die Obdachlosen und die Menschen mit Migrationshintergrund nicht räumlich voneinander getrennt sind, was aufgrund von kulturellen Unterschieden oder durch Suchtproblematiken zu Spannungen führt. Dazu heißt es in dem städtischen Konzept: „Viele Risiken und Konflikte werden durch die fehlende bauliche Abgrenzung bei der Unterbringung der beiden hilfebedürftigen Personengruppen in die Unterkunft getragen.“ Die Schaffung einer separaten Obdachlosenunterkunft, die in jedem Fall rund um die Uhr zu betreuen ist, sei derzeit keine Option. „Durch das Projekt ,Endlich ein zu Hause‘ soll Obdachlosigkeit präventiv verhindert werden. Darüber hinaus sollen Obdachlose durch intensive Begleitung und Beratung wieder in eigene Wohnungen vermittelt werden“, heißt es im Konzept.

Unterschiedliche Nutzung birgt Konfliktpotenzial

„Die Notwendigkeit liegt vorrangig in den jeweiligen persönlichen und sozialen Bedürfnissen der beiden hilfebedürftigen Personengruppen“, sagt Marcus Kauke, Beigeordneter der Stadt. „Für Geflüchtete ist die Unterkunft eine Schutz- und Wohnstätte, während Obdachlose sie nur als Nachtschlafstelle nutzen. Alleine das Kommen und Gehen beider Gruppen zu verschiedenen Tageszeiten birgt bereits Konfliktpotential.“

Ralf Schweinsberg: „Durch den Umbau werden wir die Gruppen von einander trennen und eine andere Zugangsregelung schaffen. Dazu bedarf es einiger Baumaßnahmen, weil das Schulgebäude grundsätzlich dafür nicht vorgesehen ist.“ Darüber hinaus soll der Umbau die Nutzung des Dachgeschosses ermöglichen. Denn die dort vorhandenen Räume kann die Stadt momentan noch nicht nutzen, weil eine Fluchtmöglichkeit fehlt. Hier soll eine Austrittsplattform mit Treppenanlage Abhilfe schaffen.

Momentan müssen die Bewohner der Einrichtung an der Kaiserstraße 69 noch über den ehemaligen Schulhof zu den Sanitäranlagen gehen. Das soll sich ändern. © Angela Hackert-Pflug | Angela Hackert-Pflug

Wie Ralf Schweinsberg erklärt, „muss die Raumgestaltung so sein, dass wir situativ auf den Bedarf reagieren können. Das ist abhängig davon, wie viele Einzelpersonen oder Familien kommen und welche Ethnien darunter sind.“ Bei der Zuweisung der Räume müssten kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. Abgeschlossene Wohnungen gebe es in den Notunterkünften nicht.

Mit der Planung des Umbaus beauftragte die Stadt ein externes Architekturbüro. „Es gab die Möglichkeit, Fördermittel von Bund und Land dafür einzusetzen. Die Fördermittel haben wir gesichert, die orientieren sich an der Höhe der Baukosten. Das wird wahrscheinlich eine 90-prozentige Förderung werden.“ Die Baukosten schätzt Schweinsberg auf ungefähr 300.000 Euro.

Der Umbau soll so schnell wie möglich beginnen. Wann es losgeht, „hängt von den Firmen ab, wann sie ein Zeitfenster einrichten können. Wir sind in Schwelm noch nicht ,Spitz auf Knopf‘, wie das vielleicht in anderen Kommunen ist. Aber der Druck wird irgendwann unausweichlich kommen“, sagt Schweinsberg. Der Umbau habe ein Arbeitsfenster von vier bis fünf Monaten. Die Stadt bestellt in diesem Zuge auch noch Möbel, zum Beispiel Stockbetten. Außerdem werden die Sanitäranlagen erneuert. Schweinsberg: „Auch die Zugänge zu den Anlagen werden geändert. Im Moment müssen die Bewohner das Gebäude verlassen und über den Schulhof gehen. Künftig sollen sie ganz normal durch Verbindungstüren dorthin gehen können.“