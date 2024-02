Gevelsberg. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung: Gevelsberger Apothekerin verrät, welche Rechte Patienten haben, wenn sie ein Rezept erhalten.

Erst zum Arzt, dann sofort das Rezept in der Apotheke einlösen? Früher war das kein Problem. Seitdem die Daten digital übermittelt werden, hakt es an dieser Stelle besonders. „Es gibt aber auch Vorteile durch das E-Rezept“, sagt Christina Hansen-Böck. Sie leitet die Rats-Apotheke in Gevelsberg und blickt mit gemischten Gefühlen auf die Einführung des neuen Systems.

Es sei an der Zeit gewesen, dass auch Deutschland das E-Rezept einführt, viele Länder hätten es schon längst. Nur der Zeitpunkt, so die Apothekerin, „der hat einfach für Chaos gesorgt“. Am 1. Januar, nach den Weihnachtsferien, zu Beginn des neuen Quartals. Da sei ohnehin in den Praxen der Teufel los, technische Schwierigkeiten gab es einige.

Mehr und umfassender Beratungsbedarf

Herzstück des Systems ist die sogenannte Telematrik-Infrastruktur (TI). Ein sperriger Begriff für eine Art Cloud, in der alle ausgestellten E-Rezepte landen und von den Apotheken abgerufen werden können. Zugriff auf das jeweilige Rezept gibt es aber nur über die Krankenkassenkarte. Der Chip öffnet quasi die Tür ins System, erst dann sind die benötigten Medikamente auf dem Bildschirm in der Apotheke zu sehen. „Es ist nicht so, dass das Rezept auf der Karte gespeichert ist“, erklärt Hansen-Böck. Und es ist auch nicht so, dass es von jetzt an gar keinen Papierausdruck gibt. „Ärzte sind dazu verpflichtet, einen Ausdruck zu machen, wenn es der Patient oder die Patientin wünscht“, erklärt die Apothekerin. Doch das würden die wenigsten wissen, das habe sie in all den Gesprächen mit ihren Kundinnen und Kunden erfahren. Es gibt viele Fragen, viele Dinge, die noch unklar sind. Auch wenn fast sieben Wochen seit der Einführung vergangen sind, der Beratungsbedarf sei immer noch immens.

Und es kommt auch immer wieder zu belastenden Situationen. Dann, wenn der Patient vor dem Rezept in der Apotheke ankommt. „Eigentlich dauert es nur Minuten, bis das Rezept in die TI geladen wird“, erklärt Christina Hansen-Böck. Doch dafür muss in der Praxis das Rezept freigegeben werden. In manchen Praxen klappt das richtig gut, in manchen noch nicht. Auch der Apothekerverband spricht von einem Problem, dass manche Ärzte ihre Rezepte bündeln und erst viel später gemeinsam freigeben. Was das für den einzelnen Patienten bedeutet, erlebt die Gevelsberger Apothekerin hautnah. Wenn eine Frau mit Schmerzen in ihrer Apotheke steht und eine Stunde darauf warten muss, dass die Praxis das Rezept freigibt. Wenn die alte Dame mit dem Rollator am Nachmittag erneut die beschwerliche Reise mit dem Bus zur Apotheke antritt, weil auch nach zwei Stunden nach dem Arztbesuch das Rezept noch nicht im System ist. Der Rat der Apothekerin, damit das nicht passiert - egal, wann der Arzt das Rezept online losschickt: „Lassen Sie sich den Ausdruck zum E-Rezept mitgeben.“ Der DIN-A-5-Zettel mit den QR-Codes, bis zu drei sind möglich, kann sofort in der Apotheke ausgelesen werden.

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Ein Vorteil beim E-Rezept - egal ob in Papierform oder digital: Man muss nicht alle Medikamente in einer Apotheke abholen. Jedes Medikament könne einzeln bestellt und herausgegeben werden, erklärt Christina Hansen-Böck. Wenn ein Medikament in einer Apotheke nicht erhältlich ist, kann man es woanders versuchen und das, was da ist, kann man dann mitnehmen. Die Gevelsbergerin erklärt: „Vor dem E-Rezept musste immer alles komplett an einem Ort eingelöst werden.“

Ärger, Frust und lange Wartzezeiten

Zu Ärger und langen Wartezeiten, viel länger als früher, führt es, wenn es Fehler auf dem Rezept gibt. Und das sei gar nicht so selten. Wenn statt gebührenfrei, gebührenpflichtig angekreuzt ist, wenn es das Medikament nicht in angegebener Packungsgröße gibt. Auch Freitextverordnungen können nicht mehr so wie vor der Systemumstellung ergänzt werden. „Bei den rosa Formularen habe man als Apotheke mehr Spielraum gehabt, um auf so etwas zu reagieren. Jetzt müssen wir bei jeder Kleinigkeit Rücksprache mit der Praxis halten, damit diese online das Rezept verändert und korrigiert.“ Hoffnung macht ihr die neue Plattform KIM. Diese wird für den medizinischen Bereich eingeführt und soll die Kommunikation vereinfachen. Dennoch: Das Problem, dass Menschen warten müssen, Frust und unnötige Wege in Kauf genommen werden müssen, bleibt noch viel zu oft.

19 Apotheken insgesamt Laut Auskunft der Apothekerkammer Westfalen-Lippe gibt es in Gevelsberg sieben Apotheken, in Schwelm und Ennepetal jeweils sechs. Es gibt eine Niederlassungsfreiheit, das heißt, es gibt weder eine Mindest- noch eine Höchstzahl an Apotheken in einer Stadt. Es gibt aber: je weniger es gibt, desto länger ist der Weg zum nächsten Notdienst.

Ein großer Vorteil sei laut Hansen-Böck, dass Folgeverordnungen viel leichter ausgestellt werden könnten. Bei Rezepten, die regelmäßig benötigt werden, könne man sich den Weg zum Arzt innerhalb eines Quartals sparen. Christina Hansen-Böck erklärt, „dass es von nun an reicht, einmal zum Beginn des Quartals die Krankenkarte in der Praxis einlesen zu lassen.“

Allgemeiner Systemausfall: Nichts ging mehr

Sie fühlt sich in ihrer Apotheke gut aufgestellt. Die Apotheken sind, laut Auskunft des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, seit September 2022 verpflichtet, E-Rezepte anzunehmen. Die Abhängigkeit von einem funktionierenden Internet mache der Apothekerin Sorgen. Deshalb habe sie LTE in der Apotheke eingebaut. Das springt ein, wenn das Netz nicht mehr da. Letztens sei die Telematrik-Infrastruktur 45 Minuten ausgefallen. Da sei nichts mehr möglich gewesen.

Christina Hansen-Böck könne zwar nur für sich und ihr Team sprechen, aber wenn alles richtig läuft, sieht sie das E-Rezept positiv. Vorausgesetzt: Die Technik stabil ist, Änderungen können leichter vorgenommen werden und die Ärzte würden die E-Rezepte zügig freigeben. Dann sei das neue System eine Bereicherung. Dann würde auch das Papier-Rezept überflüssig. Aber bis dahin könne man auf Nummer sicher gehen und auf den ausgedruckten QR-Code setzen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++