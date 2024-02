Ennepetal. Das Wohl der Menschen, egal ob alt oder jung, war ihr eine Herzensangelegenheit. Nun ist Ratsfrau Annegret Kühnert verstorben. Ein Nachruf.

Wenn es um das Soziale in der Stadt ging, um die Belange von Jugendlichen oder um ältere Menschen, dann war Annegret Kühnert in den Fachausschüssen des Rates der Stadt Ennepetal zu hören, nie laut, aber eindringlich. Das Miteinander der Generationen war ihr großes Thema. Schon seit einigen Monaten blieb ihr Platz in den Reihen der SPD-Stadtratsfraktion unbesetzt. Annegret Kühnert war schon lange schwer krank, doch die Nachricht von ihrem Tod kam jetzt doch plötzlich.

Im September 1950 erblickte sie das Licht der Welt. 2014 wurde sie zum ersten Male in den Rat der Stadt gewählt, bereits in der Ratsperiode zuvor vertrat sie als sachkundige Bürgerin die SPD-Fraktion in verschiedenen Fachausschüssen. Im SPD-Ortsverein Ennepetal führte sie darüber hinaus mehre Jahre lang die Geschäfte. Seit 2009 gehörte sie außerdem zu den ehrenamtlichen Helfern in den Reihen der Johanniter Unfallhilfe.

Helfen, ja, das tat sie auf mehreren Ebenen, fast immer begleitet von ihrem Mann Rainer. Als im Jahr 2015 viele Flüchtlinge untergebracht werden mussten, stellten die Kühnerts Wohnraum in ihrem Hause an der Kirchstraße zur Verfügung. Nicht selten saßen die drei aufgenommenen Männer mit am Esstisch des Ehepaares.

Sommertags sah man Annegret und Rainer Kühnert morgens vor einem Cafè in der Voerder Straße sitzen und frühstücken. Fast immer hielten die Kühnerts einen Plausch mit alten und jungen Passanten. Dabei hatte Annegret Kühnert offene Ohren. Sie hörte kleine und große Sorgen der Menschen und manches nahm sie auf für ihre Arbeit in den Ratsausschüssen, zum Beispiel bei der Ausstattung von Spielplätzen. Fragen älterer Menschen nach Ruhebänken in der Stadt ging sie nach. Das war ihr ein Anliegen.

Beruflich war Annegret Kühnert bis zum Renteneintritt als Einkäuferin in der Firma ABC tätig. Viele Menschen in der Stadt werden Annegret Kühnert vermissen.

