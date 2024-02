Ennepetal. In der kommenden Woche wird das Urteil gegen den 51-Jährigen gesprochen, der Bewohnerinnen eines Ennepetaler Seniorenheims sexuell missbrauchte.

Der sechste Verhandlungstag vor der 1. großen Strafkammer am Landgericht Hagen dauerte nur wenige Minuten. Eigentlich sollte im Prozess gegen den 51-jährigen Pfleger, der im Zentrum für Pflege und Betreuung der Korian-Gruppe in Voerde mehrere wehrlose Bewohnerinnen vergewaltigte, am Montag ein Neurologe gehört werden. Er sollte sich als Sachverständiger zum Zustand der zum größten Teil demenzkranken Opfer äußern. Urlaubsbedingt wurde sein Auftritt um eine Woche verschoben. Allerdings lagen auch noch nicht alle Schweigepflicht-Entbindungserklärungen der betroffenen Damen vor. Ohne eine solche dürfte der Mediziner keine Auskünfte über die jeweilige Person erteilen.

Der nächste Verhandlungstag, Montag, 26. Februar, wird aus einem anderen Grund mit ganz besonderem Interesse erwartet: Dann wird Dr. Brian Blackwell, Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapie, sein Gutachten über den Angeklagten präsentieren. Letztlich geht es darin insbesondere um die Frage, ob der Angeklagten bei seinen Taten möglicherweise eingeschränkt schuldfähig oder schuldunfähig war oder ob ihm der Gutachter die volle Schuldfähigkeit attestiert. Die Beweislage hinsichtlich der vorgeworfenen Taten selbst ist eindeutig, da der Angeklagte sich beim Missbrauch der Bewohnerinnen, für deren Pflege er zuständig war, selbst gefilmt hatte. Der Mann, der Ende Juni von einem Kollegen in eindeutiger Situation erwischt worden war und seit Juli 2023 in Untersuchungshaft sitzt, hatte überdies seine Taten in allen 15 angeklagten Fällen zugegeben.

Etwaige Sicherungsverwahrung wird geprüft

Je nach Einschätzung des Sachverständigen steht neben einer Haftstrafe (der Strafrahmen sieht bis zu 15 Jahre vor) grundsätzlich auch die – zeitlich unbefristete – Unterbringung in der Psychiatrie im Raum. Dafür müsste das Gericht davon überzeugt sein, dass der Angeklagte ohne Therapie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit weitere Straftaten begehen würde. Auch die Frage, ob eine Sicherungsverwahrung geboten erscheint, wird Gegenstand des Gutachtens sein. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass der Verurteilte nach Verbüßung der Haftstrafe nicht entlassen würde, sondern in einer speziellen Abteilung der JVA untergebracht wird. Es handelt sich dabei um „eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung“. Das Gericht könnte in seinem Urteil die Sicherungsverwahrung bereits anordnen, könnte sich eine solche Anordnung aber auch vorbehalten. Dann würde zu einem späteren Zeitpunkt eine Strafvollstreckungskammer darüber entscheiden.

Die letzten Termine In der kommenden Woche wird der Prozess am Landgericht Hagen gegen den 51-jährigen Pfleger, der mehrere wehrlose Bewohnerinnen des Zentrums für Betreuung und Pflege in Voerde vergewaltigte, zu Ende gehen. Am Montag, 26. Februar, um 9.30 Uhr (Saal 201) wird ein Neurologe sich zum Zustand der betroffenen Damen äußern. Zudem wird das Gutachten des Sachverständigen über den Angeklagten ewartet. Am Donnerstag, 29. Februar, stehen zunächst die Plädoyers von Staatsanwalt Florian Janzon und Verteidiger Martin Düerkop auf der Agenda, bevor noch am selben Tag der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz das Urteil verkünden wird. Der ursprünglich vorgesehene Verhandlungstermin am Mittwoch, 28. Februar, wurde aufgehoben.

Ein Brief des Angeklagten sowie WhatsApp-Nachrichten an seine Ehefrau gab das Gericht ins Selbstleseverfahren, das heißt, dass die Prozessbeteiligten die entsprechenden Dokumente bis zum nächsten Verhandlungstag zur Kenntnis nehmen und auf das Verlesen in der öffentlichen Verhandlung verzichtet würde. Die Dokumente könnten hinsichtlich der in einigen Punkten erkennbaren Diskrepanz zwischen der Erklärung des Angeklagten und der späteren Aussage seiner Noch-Ehefrau Aufschluss geben (wir berichteten).

Auswertungsberichte im Selbstleseverfahren

Ebenfalls ins Selbstleseverfahren gegeben wurden die Auswertungsberichte der Asservaten, die ein Polizeibeamter verfasst hatte. Dieser hatte bereits am vorherigen Verhandlungstag als Zeuge geschildert, was auf den Video- und Fotodateien zu sehen war, die auf dem Smartphone und dem Tablet sowie auf diversen Speichermedien des Angeklagten gefunden wurden. Demnach sei der 51-Jährige darauf eindeutig bei der Vergewaltigung der Frauen, die die Taten weitestgehend wehrlos über sich ergehen lassen mussten, zu erkennen gewesen.

In der kommenden Woche wird der Prozess, der Anfang Januar startete, nun zu Ende gehen. Mit der Anhörung der beiden Sachverständigen am Montag, 26. Februar, wird die Beweisaufnahme abgeschlossen. Der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz verkündete am Montag, dass der ursprünglich vorgesehene Verhandlungstag Mittwoch, 28. Februar, aufgehoben werde. Somit werden am Donnerstag, 29. Februar, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten und das Gericht noch am selben Tag sein Urteil verkünden.