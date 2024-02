Ennepetal. Das Therapiezentrum Voerde ist jetzt an der Voerder Straße zu Hause und benennt sich danach. Anja Rusche und Lars Schulz zogen mit ihrem Team um.

Von der Milsper Straße in Voerde zur Voerder Straße in Milspe: Interessant ist der Umzug der Physiotherapie- und Osteopathie-Praxis von Anja Rusche und Lars Schulz nicht nur wegen des Durchschüttelns der Adresse. Seit Anfang des Jahres ist das frühere Therapiezentrum Voerde in den ehemaligen Räumen der Radiologischen Praxis im Ärztehaus Voerder Straße 65 zu finden. Mit dem Umzug haben die Inhaber den Namen angepasst: Therapiezentrum Voerder Straße heißt es nun.

Mehr als ein Jahr lang liefen die Vorbereitungen, bevor es am neuen Standort losgehen konnte. „Wir haben uns mit Vermieter Lutz Becker und seinem Architekten zusammengesetzt, um die Räume zu planen“, erklärt Mitinhaber Lars Schulz. „Wir haben hier zwar weniger Platz als vorher, dafür ist der optimal genutzt.“ Auf 180 Quadratmetern gibt es insgesamt sieben Behandlungsräume. Das Besondere dabei: Die Therapeuten, neben den Inhabern gibt es drei weitere Festangestellte und zwei Aushilfen sowie zwei Kräfte, die nur Außentermine übernehmen, konnten sich „ihren“ Raum individuell gestalten. „Das gemeinsame Arbeiten an der neuen Praxis hat das Team noch stärker zusammengeschweißt“, meint Anja Rusche. Sich dabei einbringen zu können, hätten alle als „total schön“ empfunden.

Neuerdings auch Laufkundschaft

„Das ist ganz anders als die Kabinen vorher. Der Altbau hatte zwar Charme, aber hier ist es deutlich intimer“, meint Schulz, der Diplom-Sportlehrer, Osteopath, Heilpraktiker und Physiotherapeut ist. Heller und wärmer sind die Räume, wozu die Fußbodenheizung nicht unwesentlich beitrage, so Schulz. Sehr viel stärker in den Blick gerückt ist der Gerätepark, der für Krankengymnastikübungen zur Verfügung steht. Die professionellen Geräte, die sich hinter dem Empfangsbereich im offenen zentralen Raum befinden, können auch für Fitnesstraining genutzt werden. Am Empfang wechseln sich vier Mitarbeiterinnen in Teilzeit ab, eine Raumpflegerin komplettiert das Team.

Eine Beobachtung haben Lars Schulz und Anja Rusche, die ebenfalls Osteopathin, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin ist, am neuen Standort schon gemacht. „Wir haben jetzt Laufkundschaft“, berichten sie. Aus dem Ärztehaus habe sich schon der eine oder andere in die vierte Etage begeben. Vor allem mit Rückenproblemen kommen die Kunden ins Therapiezentrum Voerder Straße. „Osteopathie richtet sich ja vor allem an Menschen mit Rückenproblematiken“, erklärt Anja Rusche. Im Bereich der Physiotherapie gebe es auch viele Behandlungen von Patienten mit Gelenkersatz oder Zustand nach einer Operation. Und die Mobilisierung nach einem Handgelenksbruch ist besonders im Winter ein Thema.

Zum Angebot der Praxis zählen Osteopathie sowie verschiedene Methoden und Anwendungsbereiche der Physiotherapie und der Trainingstherapie.

Therapiezentrum Voerder Straße, Voerder Straße 65, Telefon 02333/6059930, www.therapiezentrum-voerde.de