Schwelm. Anette Machelett ist das neue Caritas-Gesicht bei der Schwelmer Tafel. Die Renterin hat eine sinnvolle Aufgabe gesucht. Warum sie der neue „Job“ so erfüllt.

„Ich bin mit 63 Jahren in Rente gegangen und habe nach vielen Jahren als Vertriebsleiterin erst einmal meine freie Zeit genossen. Allerdings wurde mir dann doch schnell langweilig“, sagt die heute 67-jährige Ennepetalerin Annette Machelett und lacht. Deshalb begann sie ehrenamtlich beim Kinderschutzbund. „Da war aber noch Luft nach oben und durch den Kontakt zu Caritas-Mitarbeiterin Petra Backhoff, die von der freien Stelle bei der Schwelmer Tafel berichtete, kam die Idee, mich dort zu bewerben.“

Mit Erfolg. Inzwischen hatte Anette Machelett Zeit, alle Bereiche bei der Tafel, die von der Caritas Ruhr-Mitte und der Diakonie Mark-Ruhr gemeinsam in Schwelm betrieben wird, hineinzuschnuppern. „Ich habe alles mitgemacht: Die Annahme der Lebensmittel, das Sortieren, die Kisten packen, die Ausgabe an die Kundinnen und Kunden. Dabei konnte ich viele Menschen kennenlernen und die vielen engagierten ehrenamtlichen Helfer gut kennenlernen“, erzählt sie begeistert.

Inzwischen ist sie in ihrer Stelle mit zehn Stunden pro Woche ganz angekommen und koordiniert nun auch vieles. „Ich halte die Kundenliste auf Stand, mache die Einsatzpläne für die Ehrenamtlichen und schaue auch, dass die Tafelmitarbeitenden mit Getränken versorgt sind. Bei der Essenausgabe an der Wilhelmstraße bin ich meist vorne und begrüße die Tafelbesucher, kontrolliere die Ausweise und versuche allen das Gefühl zu vermitteln, dass sie willkommen sind“, so Machelett über ihr neues Aufgabengebiet. Sie sei es gewohnt, Verantwortung für Gruppen zu übernehmen und fühlt sich sichtlich wohl bei der Schwelmer Tafel.

Sie hat während ihrer Berufsjahre 20 Jahre lang in Solingen gewohnt und ist mit Beginn der Rente gerne in ihre Heimat Ennepetal zurückgekehrt. „Ich habe immer gesagt, ich komme wieder“, sagt Annette Machelett. Der Kontakt zu Menschen sei ihr sehr wichtig, „ich brauche Menschen um mich herum“. Wenn sie nicht bei der Schwelmer Tafel oder ehrenamtlich im Ennepetaler Bärchen arbeitet, geht Anette Machelett zum Sport und würde am liebsten auch wieder im Garten arbeiten. „Dafür suche ich aber noch eine Wohnung mit Garten.“ Im Schwelmer Tafelladen sieht man die Ennepetalerin zu den gewohnten Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 10.30 bis 13 Uhr.