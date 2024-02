Gevelsberg. Die 1. Kirmesgesellschaft Pinass Brumse stellt sich im Vorstand neu auf und setzt ein deutliches Zeichen in einem ganz besonderen Jahr.

Lange überlegen musste Sebastian Porsch nicht, als der Posten des Geschäftsführers bei der 1. Kirmesgesellschaft Pinass Brumse frei wurde. Der 23-Jährige ist kirmesbegeistert und arbeitet seit sechseinhalb Jahren im kaufmännischen Bereich. „Ich werde das schon wuppen und ich kann dabei helfen, etwas Gutes für unsere Kirmesgruppe beizutragen“, sagt er und freut sich auf die kommenden Monate. Nicht nur auf seine neue Aufgabe, sondern auch auf ein besonderes Kirmesjahr. Die 1. Gevelsberger Kirmesgesellschaft Pinass Brumse feiert nämlich ihren 90. Geburtstag und hat sich dafür einiges einfallen lassen.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Ins Geburtstagsjahr startete Pinass Brumse erst einmal mit den Wahlen: Ein halbes Jahrhundert Kirmesgeschichte prägten Anja Bohle und Petra Ellerkmann im Vorstand der Kirmesgesellschaft. Die Geschäftsführerin und die zweite Vorsitzende stellten sich nun nicht mehr zur Wiederwahl. An ihre Stelle rückten Manfred Bärenfänger als 2. Vorsitzender und Sebastian Porsch als Geschäftsführer. Einen Posten, den er gerne übernimmt. Für die Zukunft hat der 23-Jährige im Vorstand klare Ziele: „Mir ist sehr bewusst, in was für Fußstapfen ich trete, da Anja Bohle das Amt sehr lange und sehr erfolgreich gemeistert hat. Ich setze mir zum Ziel, das bisherige Niveau beizubehalten und effektiv fortzuführen.“

Der neue Vorstand der KG Pinass Brumse für das Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen - von links nach rechts: Sebastian Porsch (Geschäftsführer), Manfred Bärenfänger (2. Vorsitzender), Louis Kalin (Kassenprüfer), Stefan Remmel (1. Vorsitzender), Petra Ellerkmann (Kassenprüfer), Jennifer Reinartz (Kassiererin).

Sebastian Porsch ist in Schwelm aufgewachsen und habe, anders als die vielen langjährigen Mitglieder, keine familiäre Bindung zur Gevelsberger Kirmesgruppe. Er sagt: „Durch einen guten Freund wurde ich 2019 eher zufällig in die Gruppe eingeführt, fand aber schnell Gefallen am lebendigen Vereinsleben.“ In Gevelsberg werde die Kirmes gelebt. Er fühlt sich wohl bei Pinass Brumse und freut sich auf das Kirmesjahr.

Pinass Brumse: Die alte Geschäftsführerin Anja Bohle und der neue Geschäftsführer Sebastian Porsch. © WP | Verein

Und das wird in diesem Jahr ganz besonders. Los geht es am 16. März mit dem Menschenkicker-Cup in der Aula Alte Geer. Es ist die 10. Auflage des beliebten Turniers, das die Vereinskasse füllen soll. Anmeldungen sind möglich unter info@pinassbrumse.de. Sebastian Porsch lädt alle herzlich ein: „Wir freuen uns über jedes Team und jeden Zuschauer, die mit uns einen unterhaltsamen Tag verbringen wollen. Reichlich Auswahl an Essen und Trinken wird geboten. Kommt vorbei!“

Anja Bohle (links) und Petra Ellerkmann wurden aus dem Vorstand verabschiedet.

Danach beginnen auf dem Bauplatz die Vorbereitungen für die Gevelsberger Kirmes. Im vergangenen Jahr holte „Brumse“ den 2. Platz für den kreativen Steampunk-Wagen beim Kirmeszug. Die Kinder- und Jugendgruppe konnte sogar den 1. Platz erringen, was für eine vielversprechende Zukunft der Gruppe spricht. Und die geht im Vorstand nun weiter. Der Kirmesvereinsvorsitzende Markus Loetz sagt, dass diese Wahl bei Pinass Brumse für eine gute Nachwuchsarbeit stehe und ein schönes Signal für andere junge Kirmesfreunde sei, sich mehr einzubringen. „Und dass es Pinass Brumse geschafft hat, 90 Jahre auf der Bildfläche zu sein, ist nicht selbstverständlich.“ Er freut sich, dass der 1. Gevelsberger Kirmesgesellschaft ein besonderer Geburtstag bevorsteht. Unter dem Motto „Dinner for one“ plant die Fußgruppe, den 90. Geburtstag der „Brumse“ im Sommer auf den Straßen Gevelsbergs zu feiern. Ein festlich geschmückter Wagen wird zudem als eigenständige Darstellung präsent sein und für gute Stimmung sorgen.

Ehrungen und Wahlen Die Jahreshauptversammlung begann mit Ehrungen für verdiente Mitglieder: Petra Ellerkmann und Kathryn Ronsdorf-Kahlhöfer wurden für ihre 30- bzw. 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Stolz wurde Janine Hofmeister mit der silbernen Nadel des GKV für 10 Jahre geehrt, während weitere Mitglieder die bronzenen Nadeln für 5 Jahre erhielten. Achim Wortmann wird im Mai für beeindruckende 20 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Nadel geehrt. Die Neuwahlen brachten dann frischen Wind in die Vereinsführung: Stefan Remmel als 1. Vorsitzender, Manfred Bärenfänger als neuer 2. Vorsitzender, die wiedergewählte Kassiererin Jennifer Reinartz und eben der besagte junge Geschäftsführer Sebastian Porsch. Die beiden Urgesteine, Anja Bohle und Petra Ellerkmann, wurden zuvor mit Blumen und einem 1000-teiligen Puzzle aus dem Vorstand verabschiedet.

Pinass Brumse ist nicht die einzige Kirmesgruppe in Gevelsberg, die sich jünger aufstellt, sagt Markus Loetz. Dä vam Lusebrink und Vie vam Kopp hätten eine junge Gruppe. Und nicht zu vergessen der jüngste Hammerschmied der Kirmesgeschichte, Lutz Kornowski, der 2024 sein zweites Kirmesjahr im Amt bestreitet. Sebastian Porsch sagt, dass er den einen oder anderen aus der Gruppen bereits kennt, mit Lutz Kornowski ist er befreundet. Es freue ihn, abgesehen von Pinass Brumse, eine weitere Ansprechperson im Kirmesalltag zu haben, an die er sich bei Fragen wenden könne.

Die Geehrten für fünf Jahre (v.l.) David Wippich, Sebastian Porsch, Felix Gromm, Stephan Bolz

Der 23-Jährige will auch selbst Ansprechpartner werden und den Nachwuchs animieren, in der Kirmesgruppe mitzumachen. Weil es Spaß macht, weil es besonders ist, weil Vereine in dieser Zeit Unterstützung benötigen. Klar, sein neuer Posten bringt einiges an Arbeit mit. Die Planung von Veranstaltungen, die Betreuung der Mitglieder, es gibt einiges zu tun. Doch der 23-Jährige freut sich darauf und vor allem auf die Gevelsberger Kirmes.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++