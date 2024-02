Ennepetal. Er hat Kinderpornos besessen und mit anderen getauscht: Ein 58-Jähriger aus Ennepetal packt vor Gericht aus, um seine Strafe zu mildern.

185 Bilder und 23 Videos mit kinder- und jugendpornografischem Material finden Ermittler am 4. Dezember 2022 in einer Wohnung in Ennepetal auf zwei Computern und einem Handy eines heute 58-Jährigen. Für den nicht vorbestraften Mann bedeutet das ein Platz auf der Anklagebank des Schöffengerichts im Amtsgericht Schwelm.