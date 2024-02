Schwelm. Schwelmer Praxis hat sich auf Angstpatienten spezialisiert und arbeitet mit innovativen Methoden. So wird Betroffenen geholfen.

„Es gibt drei Kategorien von Angstpatienten“, sagt Dr. Jörg Brachwitz von der Zahnarztpraxis „Dr. Jörg Brachwitz & ZA Christian Schinkel“ an der Bismarckstraße 6 in Schwelm. „Richtige Angstpatienten kommen gar nicht - oder vielleicht bis zur Tür. Dann gibt es Patienten, die nach einem Gespräch und Ablenkung das Wichtigste bei sich machen lassen. Die dritte Kategorie betrifft Menschen, die eine Narkose benötigen“, erklärt der Arzt. Da die auf Angstpatienten spezialisierte Praxis individuell auf ihre Patienten eingeht, ist deren Erfolgskonzept hoch.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Jeder Mensch habe eine gewisse Angst vorm Arzt, sagt der 57-Jährige. Denn jeder käme mit Anspannung in eine Praxis. „Wir versuchen Angstpatienten auf menschlicher Ebene zu begegnen und Blockaden im Gespräch zu lösen“, berichtet Dr. Jörg Brachwitz. Ihm ist bewusst, dass der erste Schritt der schwerste ist: „Wer sich aber für einen Praxisbesuch entschieden hat, hat den Anfang gemacht. Danach ist es leichter, weil der Patient merkt, der Arzt beißt nicht.“ Unabhängig vom Alter ziehe sich diese Angst durch alle Bildungsschichten: „Entscheidend ist die persönliche Entwicklung, nicht die Bildung“, betont der Arzt.

Mit seinem Kollegen Christian Schinkel arbeitete Dr. Jörg Brachwitz bis 1999 in Herne gemeinsam in einer Praxis, wo sie miterlebten, dass „Angstpatienten in normalen Praxen oft untergingen“. Dieser Zustand prägte die beiden Herren und als sie 2007 in Schwelm in der Schulstraße ihre erste Praxis einrichteten, war klar, dass sie sich Angstpatienten besonders widmen würden. In 2008 kam die Remscheider Zweigstelle hinzu und im Jahr 2019 zog das Team aus der Schwelmer Schulstraße an den aktuellen Standort, an die Bismarckstraße 6.

Zahnarzt Dr. Jörg Brachwitz (rechts) erklärt seinem Patienten Sebastian Brüne (25 Jahre, links) in einem separaten Gesprächszimmer ein Röntgenbild seines Kiefers. © Angela Hackert-Pflug | Angela Hackert-Pflug

„Es passiert nichts, was man nicht möchte“

Den Ablauf eines Erstgeprächs können sich Angstpatienten folgendermaßen vorstellen: Während des Gesprächs versucht der Arzt an die Vernunft des Patienten zu appellieren. „Wir sprechen und schauen gemeinsam. Dabei finden wir heraus, was sich der Patient zutraut“, berichtet Dr. Jörg Brachwitz. Mit kleinen Schritten, zum Beispiel mit einer Zahnfüllung, werde begonnen und diese allmählich erweitert. Bereits hierbei nähmen die Arztbesucher erste Erfolgserlebnisse wahr und kämen in den allermeisten Fällen wieder.

Auch sei das Erstgespräch die längste Sitzung, denn nachdem weitere Schritte besprochen wurden, einigten sich Arzt und Patient auf konkrete Maßnahmen: „Zum Beispiel legen wir für den nächsten Termin ein Zeitfenster von 30 Minuten fest. Darauf kann sich der Patient einstellen.“ Wichtig ist Dr. Jörg Brachwitz hervorzuheben: „Es passiert nichts, was man nicht möchte! Man kann jederzeit gehen.“

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Laut dem Mediziner bezeichne sich etwa ein Viertel seiner Patienten selbst als Angstpatienten. „Manche Körperreaktionen sind sofort sichtbar, wie Schwitzen, Anspannung oder Nervosität. Viele Menschen haben Angst vor den Geräuschen und Schmerzen“, weiß Dr. Jörg Brachwitz. Auch das, was gerade im Mund passiert, habe eine große Wirkung auf Patienten: „Die Leute achten auf dieses ,Mundgefühl´. Daher ist es wichtig, sie abzulenken, zum Beispiel mit einer Traumreise,“ berichtet der Zahnarzt. Somit werden Anästhesisten für Narkosen heutzutage äußerst selten benötigt.

Mit der Zeit werde es einfacher

Viele Angstpatienten würden mit der Zeit immer lockerer werden und auch nach einer längeren Pause von mehreren Monaten sorgenfrei wiederkommen. Dennoch erleben der Mediziner und sein Team Beispiele, bei denen Betroffene wieder von vorne anfangen würden, da die Angst wieder zugenommen habe. „Ganz wichtig ist: Die Angstpatientin oder der Angstpatient muss es sich selbst zutrauen“, informiert Dr. Jörg Brachwitz. Ein junges Mädchen sei ein Beispiel dafür: „Sie hatte einen lockeren Zahn und brauchte vier Monate, bis sie sich für einen Termin überwinden konnte. Zwei Tage nach unserem Termin meldete sie sich und sagte, sie hatte es sich viel schlimmer vorgestellt“, berichtet Dr. Jörg Brachwitz und freut sich sehr über die Entwicklung der Patientin.

Und der empathische Arzt denkt weiter: Die Zeit vor dem ersten Schritt in die Praxis, die oft mit Schmerzen oder auch mit Scham behaftet sei, müsse viel schlimmer als die Behandlung sein. „Unser Anspruch ist es, Menschen zu helfen. Unser Team ist zauberhaft und ich glaube, mit unserer Teamleistung gelingt uns das ganz gut“, sagt Dr. Jörg Brachwitz stolz.