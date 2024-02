Gevelsberg. Keine zwei Stunden, nachdem er in Gevelsberg mit Drogen am Steuer erwischt wird, schnappt die Polizei den 32-Jährigen schon wieder. Wie es dazu kam.

Bekifft am Steuer, Drogen im Auto deponiert, und in diesem Zustand von der Polizei gleich zweimal binnen kurzer Zeit in Gevelsberg erwischt: Für einen 32 Jahre alten Pkw-Fahrer wird der vergangene Montag ein folgenreiches Nachspiel haben.

Was war passiert? Zwei Polizeibeamten war am Montag gegen 15.40 Uhr der Pkw des 32-Jährigen aufgefallen, und zwar, weil das Fahrzeug bis oben hin mit Schrott beladen war. Also nahmen die Beamten die Kelle in die Hand und winkten das Fahrzeug zur allgemeinen Verkehrskontrolle raus.

Der Fahrer wurde nach seinen Papieren gefragt und da fiel es der Streife auch sofort auf. Aus dem Fahrzeug schlug den Beamten ein solch prägnanter Geruch entgegen, dass sofort der Verdacht auf Drogenkonsum oder Drogenbesitz aufkam. Also orderten die beiden Polizisten Rauschgiftspürhund Lahja herbei, der auch sofort fündig wurde. Das speziell geschulte Tier fand im Pkw eine geringe Menge Cannabis, wie die Kreispolizei später mitteilte.

Der 32-Jährige wurde daraufhin aufgefordert, einen sogenannten Drogenvortest zu machen, wozu er sich laut Polizei freiwillig bereit erklärte. Der Test verlief positiv, woraufhin die Streife den 32-Jährigen zur Polizeiwache nach Ennepetal brachte, um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Nachdem dies erfolgt war, wurde der Mann gegen 18.30 Uhr entlassen, mit der klaren Ansage, dass er sich nicht mehr ans Steuer setzen dürfe.

Knapp eineinhalb Stunden erhält die Polizei einen Anruf. Einem Gevelsberger war eine Gruppe von Personen aufgefallen, die sich am Straßenrand um einen Pkw aufhielten. Dem Augenzeugen kam die Situation so eigenartig vor, dass er sofort an einen Drogendeal dachte. Also rief er die Polizei an.

Beim Eintreffen stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass es sich um exakt den 32-Jährigen handelte, der wenige Stunden vorher mit Drogen im Auto erwischt wurde. Und erneut fanden die Beamten Drogen in dessen Fahrzeug.

Nun wird gegen ihn wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Für den Beschuldigten könnte eine Verurteilung noch weiterreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Wie die Kreispolizei mitteilte, habe der 32-Jährige zuerst falsche Personalangaben gemacht. Laut Behörde stellte sich schließlich heraus, dass es sich um einen Mazedonier handelt. Er habe keine Wohnanschrift vorweisen können und sei bei der Ausländerbehörde des Kreises Unna gemeldet.