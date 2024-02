Ennepetal. Die Stadt Ennepetal muss in den nächsten Jahren Millionen in Hauptwache und Gerätehäuser der Feuerwehr investieren – trotz großer Finanznot.

Am Ende der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal blickte Wehrchef Frank Schacht nach vorn – auf ein ganz wichtiges Thema, an dem man derzeit intensiv arbeite: Er wünsche sich, so Schacht, dass in diesem Jahr die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes von der Politik in Art und Umfang dergestalt verabschiedet wird, „dass ich mit einem guten Gefühl und elementar wichtigen Weichenstellungen für diese Feuerwehr und für das Sicherheitsgefüge in dieser Stadt und somit für unsere Bürgerinnen und Bürger den Staffelstab beruhigt an einen Nachfolger übergeben kann. Ich gebe euch mein Wort, dass ich, wenn nötig, um jede Zeile in dem Papier ringen werde.“