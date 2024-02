Schwelm. Ein Schwelmer stiehlt bei Aldi Lebensmittel im Wert von 24 Euro. Nun wurde ihm der Prozess gemacht. Er wurde zu drei Monaten Haft verurteilt.

Ein Schwelmer Paar mit einem achtjährigen Kind hat im Monat etwa 800 Euro zur Verfügung. Die Frau ist krank, kann dadurch nicht arbeiten. Der Mann (33) befindet sich in einer Ausbildung. Und so ist das Geld oft ziemlich knapp.

Um sich und seiner Familie dennoch zwischendurch etwas Gutes zu gönnen, wird der Mann immer wieder zum Dieb. Zwei laufende Bewährungsstrafen mit fünf und drei Monaten hat der Schwelmer wegen Klauens bereits.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Trotzdem betritt er am 16. November vergangenen Jahres gegen 18.44 Uhr die Aldifiliale an der Körnerstraße in Ennepetal. Kaufen will er nichts. Stattdessen steckt er Fleisch und andere Lebensmittel für insgesamt 24,37 Euro ein, ohne zu bezahlen.

Dafür landet der Mann mit den 14 Vorstrafen - überwiegend Diebstahlstaten - im Amtsgericht Schwelm. Den Diebstahl in Ennepetal räumt er ein. Einen weiteren Vorwurf, wonach der 33-Jährige am 27. September vergangenen Jahres bei Aldi an der Bahnhofstraße in Schwelm Remoulade und Duftspray für 12,85 Euro gestohlen haben soll, streitet er ab. Dieses Verfahren wird im Hinblick auf die im Übrigen zu erwartende Strafe eingestellt.

Damit bleibt nur noch die eine Tat in Ennepetal. Ein Diebstahl geringwertiger Sachen, der in der Regel nicht mit Freiheitsstrafe geahndet wird. Im Falle des Schwelmers aufgrund der Vorstrafen und der beiden einschlägigen Bewährungen aber schon.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft plädiert für vier Monate Haft ohne Bewährung: „Der Angeklagte hat die Bewährungschancen nicht genutzt. Ich denke, dass er wieder Straftaten begehen wird.“

Der Verteidiger versucht, den Schwelmer vor dem Knast zu bewahren: „Er ist finanziell am unteren Rand. Was bringt es, ihn ins Gefängnis zu stecken? Das wäre in Addition (mit den zwei Bewährungsstrafen) etwa ein Jahr. Dann könnte er keinen Abschluss machen und sich nicht um seine Familie kümmern.“

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Das kann die Richterin nicht überzeugen. „Sie stehen unter zweifacher laufender Bewährung, und Sie lassen es trotzdem nicht sein. Sie klauen, und klauen, und klauen. Wenn Sie meinen, dass das Ihr Weg ist, müssen Sie damit leben, ins Gefängnis zu gehen“, begründet die Richterin, warum sie die von ihr für angemessen erachteten drei Monate Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung aussetzt.

Sie gehe davon aus, so die Vorsitzende weiter, dass die beiden Bewährungsstrafen widerrufen und zu den drei Monaten dazu kämen. Der Verteidiger gibt den Fall noch nicht auf. Er kündigt Rechtsmittel an.