Gevelsberg. Soll die Gevelsberger Kirmes nicht um eine Institution ärmer werden, muss ganz schnell Hilfe her. „Vie ut Asbi‘eck“ steht vor dem Aus.

Das größte Trauma in so langen Geschichte der Gevelsberger Kirmes war zweifellos die Auflösung der Kirmesgruppe „Haufer Jungen“ im Jahr 2011. Plötzlich hatte Gevelsberg weniger Kirmesgruppen als Schwelm Nachbarschaften und ein großes Stück Gevelsberger Brauchtumstradition war für immer verloren. Wiederholt sich dieses düstere Kapitel dreizehn Jahre später nun? Derzeit gibt es zumindest wenig Hoffnung, dass die Kirmesgruppe „Vie ut Asbi‘eck“ in ein paar Wochen noch existiert. Doch noch will Kirmesvereinsvorsitzender Markus Loetz die Flinte nicht ins Korn werfen: „Die Rahmenbedingungen sind sehr gut für eine Fortführung. Ich bin davon überzeugt, dass sich Gevelsberger finden werden, die sich für die Kirmes engagieren wollen.“