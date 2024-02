Schwelm/Wuppertal. Auf der Bundesstraße 483 in Richtung Schwelm steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einschränkung gilt im Bereich der Schwelmetalbrücke.

Bis Donnerstag, 7. März, steht den Verkehrsteilnehmenden auf der B 483 in Fahrtrichtung Schwelm im Bereich der Schwelmetalbrücke nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Darauf weist die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH , kurz DEGES, die für die Modernisierung der Schwelmetalbrücke zuständig ist, hin.

Grund für die Verkehrsbeeinträchtigung sind Abbrucharbeiten am Hilfsfundament unterhalb des Brückenbauwerkes. Der Abriss- und Neubau der beiden inneren Brückenbauwerke befindet sich auf der Zielgeraden. Auf der zweiten und letzten Brücke laufen aktuell die Arbeiten für die neue Fahrbahn. Mit einer Freigabe für den Verkehr wird im Frühjahr 2024, also in wenigen Wochen, gerechnet. Bis dahin wird es immer wieder mal noch Verkehrsbeeinträchtigungen u.a. wegen Rückbauarbeiten auf der Baustelle kommen. Die DEGES bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um besondere Aufmerksamkeit.

Die Schwelmetalbrücke im Zuge der A 1 befahren täglich bis zu 100.000 Fahrzeuge. Die beiden inneren Teilbauwerke der Brücke, in den Jahren 1959 -1960 errichtet, sind aufgrund der jahrzehntelangen Belastung und der starken Beanspruchung, insbesondere durch den erhöhten Schwerlastverkehr, nicht mehr ausreichend tragfähig. Um die Standsicherheit der Brücke für den Autobahnverkehr langfristig zu sichern, ist der Ersatzneubau der inneren Teilbauwerke dringend erforderlich.

Mit den ersten Arbeiten wurde 2018 begonnen. Ursprünglich waren vier Jahre für die Modernisierung angesetzt.

Weitere Informationen gibt es unter: www.deges.de/schwelmetal

