Ennepetal. Mario Greiner (27) aus Ennepetal lebt den American Dream: Er hat in New York an der Film Academy studiert. So ist sein Künstler-Leben in den USA.

Als Mario Greiner sich zum Interview meldet, ist es bei ihm gerade 10 Uhr morgens. Für die Redaktion in Schwelm ist es Nachmittag. Der 27-Jährige schaltet sich per Video von New York aus zu - mit sechs Stunden Zeitverschiebung. Es ist der erste von mehreren Terminen, die Greiner für diesen Tag auf dem Plan hat. Unter anderem ist er zur Präsentation eines neuen Musicals für Fachpublikum eingeladen. Für ihn ein persönliches Erfolgserlebnis.