Gevelsberg. Ab 16 Jahren kann man Wahlhelfer werden. Der Einsatz bei der Europawahl wird honoriert.

Für die Durchführung der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, sucht die Stadt Gevelsberg Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die im Rahmen eines Ehrenamtes Wahlhelferdienst in den Wahllokalen und in den Briefwahlvorständen ausüben.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Das Wahlehrenamt kann grundsätzlich jede/r Wahlberechtigte/r übernehmen. Wahlberechtigt sind u.a. alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs.1 des Grundgesetzes sowie alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und die am Wahltag

1.) das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben,

2.) seit mindestens drei Monaten a) in der Bundesrepublik Deutschland oder b) in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten,

3.) nicht nach § 6a Europawahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Jede Wahlhelferin und jeder Wahlhelfer erhält ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro. Zu den Aufgaben in den Wahllokalen gehören zum Beispiel die Kontrolle der Wahlberechtigung, die Aushändigung der Stimmzettel, die Überwachung der Stimmabgabe und die Auszählung der Stimmzettel. Bei einem Einsatz in einem Briefwahlvorstand wird unter anderem die Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen vorbereitet.

Dieser QC-Code führt zur zuständigen Stelle bei der Stadt Gevelsberg © privat | Stadt Gevelsberg

Interessierte können sich gerne per E-Mail an wahlhelfer@stadtgevelsberg.de, über das Onlineformular auf der Homepage der Stadt Gevelsberg (Politik/Wahlen), diesen QR-Code oder telefonisch unter 02332 771-128 und -120 bei den Kolleginnen des Wahlamtes melden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++