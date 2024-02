Schwelm. In der Wohnung eines Schwelmers (49) wird Heroin in erheblicher Menge gefunden. Daneben liegt ein Messer, angeblich zur Verteidigung der Drogen.

In seiner Wohnung wurde Heroin in einer Menge gefunden, die auf Drogenhandel hinweisen, und eine Waffe, was den Verdacht erhärtet und den Vorwurf erschwert. Ein 49 Jahre alter Schwelmer muss sich wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor dem Landgericht Hagen verantworten.