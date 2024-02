Gevelsberg. Vier verkaufsoffene Sonntage sind in Gevelsberg geplant. Der erste findet im März statt. Das ist an diesem Tag auf der Mittelstraße geplant.

2008 feierte der Gevelsberger Frühling Premiere. 16 Jahre später gehört die Veranstaltung noch immer zu den erfolgreichsten in der Stadt. „Weil wir auf Altbewährtes setzen und immer wieder Neues dazu bringen, hinterfragen, was bei den Menschen ankommt und was nicht“, erklärt Lena Becker. Die Citymanagerin freut sich, dass bei der nächsten Auflage am Sonntag, 10. März, auf der Mittelstraße wieder ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt wurde. Es findet zum zweiten Mal die Biathlon-Stadtmeisterschaft statt, es gibt wieder ein blühendes Kunstwerk, und der immer größer werdende Umweltmarkt setzt in diesem Jahr vor allem auf Radfahrangebote, während auf der Automeile drei Autohäuser neue Modelle und E-Mobile präsentieren. Und natürlich werden auch wieder die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. Am Abend davor findet wieder das Kneipenfestival statt, zum sechsten Mal bereits.