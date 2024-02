Gevelsberg/Ennepetal. Die Sache verbreitete sich lokal auf Facebook: Ein Mädchen soll niedergestochen worden, der Täter flüchtig sein. Was hinter dieser Lüge steckt.

Es ist eine Schlagzeile, die auf den ersten Blick schockiert: In der Nähe einer Schule in Gevelsberg hat ein Täter angeblich ein gerade mal acht Jahre altes Mädchen niedergestochen. Der Mann sei noch auf freiem Fuß, heißt es weiter. Dahinter prangt in Großbuchstaben und eher schlechtem Deutsch die Aufforderung „SEHEN SIE VIDEO“. Das Bild zu dieser Nachricht zeigt einen Streifenwagen der Polizei und ein kleines Portrait des vermeintlichen Opfers – oben links der Hinweis „Eilmeldung“.