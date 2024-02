Gevelsberg. Schlag gegen Schleuserbanden: Gevelsberger Nagelstudios als Tatort für Zwangsarbeit entlarvt.

Volltreffer des Zolls in Gevelsberg: Drei illegal beschäftigte Vietnamesen gingen den Beamten ins Netz, als sie am 8. und am 14. Februar die beiden Betriebe kontrollierten. Den Betreibern der Salons drohen nun bis zu zehn Jahre Gefängnis und bis zu 500.000 Euro Strafe. In ganz Deutschland werden Vietnamesen von Schleuserbanden zur Zwangsarbeit in Nagelstudios oder in Bordelle geschickt. Das war wohl auch hier der Fall.