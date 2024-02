Ennepetal. Die Warnstreik-Welle im kommunalen Nahverkehr trifft erneut den Ennepe-Ruhr-Kreis. Jetzt ist klar, wann der Busverkehr lahmgelegt wird.

Der Warnstreik im kommunalen Nahverkehr wird in der kommenden Woche auch den Ennepe-Ruhr-Kreis wieder hart treffen. Die Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens Ennepe-Ruhr (VER) sind für kommenden Donnerstag und Freitag zum Arbeitsausstand aufgerufen. Fahrgäste müssen sich auf einen zweitägigen Stillstand im Busverkehr einstellen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellen-Streik im Zeitraum von Montag, 26. Februar, bis zum Samstag, 2. März, aufgerufen. Hauptstreiktag ist der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist. Auch in Nordrhein-Westfalen sind erneut zahlreiche kommunale Verkehrsunternehmen ganztägig zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Streikwelle erreicht Nordrhein-Westfalen am kommenden Donnerstag und dauert diesmal 48 Stunden an (29. Februar und 1. März).

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen ÖPNV in NRW sowie weiteren Bundesländern. In den Tarifverhandlungen geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. In NRW fordert ver.di folgende Verbesserungen:

• Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV

• Identischer Ort für Arbeitsbeginn und -ende

• Zulage ab dem 1. Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten

• Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst

• 100 Prozent Jahressonderzahlung

• Überstunden ab der 1. Minute und in der individuellen Stufe ohne Abzug

• Zulage für Vorhandwerker / Gruppenführer / Teamleiter nach individueller Stufe

Auch in NRW waren die Verhandlungen in der vergangenen Woche (16. Februar) in zweiter Runde ergebnislos geblieben. „Die Kolleginnen und Kollegen der Nahverkehrsbetriebe sind enttäuscht und verärgert über das Verhalten der Arbeitgeber in der 2. Verhandlungsrunde, hatten sie doch bereits zuvor eindrucksvoll bewiesen, dass sie es erst meinen und bereit sind, für die Durchsetzung ihrer Forderungen zu kämpfen“, so Nils Graf, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den ver.di Bezirk Südwestfalen. „Aus diesem Grund müssen wir nun erneut ein deutliches Signal an die Arbeitgeber senden, damit wir die 3. Verhandlungsrunde erfolgreich bestreiten“, so Graf weiter.

Der 1. März, an dem die meisten regionalen Streiks durchgeführt würden, sei gleichzeitig der Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufgerufen habe. Fridays for Future unterstützt die ÖPNV-Beschäftigten im Streik für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende. „Die notwendigen Veränderungen in diesem Bereich können wir nur gemeinsam voranbringen, dazu benötigen wir auch eine breite Unterstützung der Gesellschaft, uns geht es ausdrücklich nicht darum, die Menschen zu treffen, die den ÖPNV jetzt schon ausgiebig nutzen, aus diesem Grund weisen wir jetzt frühzeitig auf die Warnstreiks hin, damit sich die Fahrgäste darauf entsprechend einstellen können“, so Graf abschließend.

Folgende Nahverkehrsbetriebe werden zum Streik aufgerufen:

• MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (Lüdenscheid)

• Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

• Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

• Sander Reisen GmbH

• VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH

• Suerlänner GmbH