Schwelm. Das Helios Klinikum Schwelm hat eine neue Chefärztin. Die Klinikleitung bezeichnet sie als Bereicherung für die Unfallchirurgie und Orthopädie.

Das Helios-Klinikum Schwelm hat eine neue Chefärztin. Susanne Atug übernimmt die Leitung der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie.

Susanne Atug bringt nach Aussage des Klinikums vielfältige Erfahrungen im medizinischen Bereich mit und wird die Fachabteilung von Jörg Franzen übernehmen. Bereits in ihrer vorherigen Position als kommissarische Leiterin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Sana-Klinikum Remscheid und in ihrer letzten Position am Marienhausklinikum Eifel Bitburg erwarb sie die Weiterbildungsbefugnis für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie sowie die gemeinsame Weiterbildungsbefugnis für den Common Trunk. Darüber hinaus verfügt sie über fundierte Kenntnisse in der Handchirurgie und baut ihre operativen Kenntnisse im Bereich der speziellen orthopädischen Chirurgie kontinuierlich aus, so die Klinikleitung.

In ihrer neuen Position in Schwelm plant die gebürtige Wipperfürtherin, die Zertifizierung der Schulter- und Ellenbogenchirurgie voranzutreiben und einen Schwerpunkt in der Kinderchirurgie und der Alterstraumatologie zu setzen. Ein weiteres Ziel ist die operative Versorgung von traumatischen Beckenfrakturen in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Wirbelsäulenchirurgie und der Geriatrie auszubauen und damit auch das Spektrum für die Versorgung von Schwerstverletzten zu erweitern.

„Das Helios Klinikum Schwelm ist mit seiner guten Struktur eine zukunftsweisende Klinik für die Krankenhausreform und bietet eine familiäre Atmosphäre. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Schwelm“, betont die neue Chefärztin. Die Klinikgeschäftsführung ist überzeugt, dass Susanne Atug die Fachabteilung erfolgreich führen und mit ihren Visionen neue Akzente setzen wird.

Neben ihrer herausfordernden beruflichen Tätigkeit ist sie Mutter von fünf Kindern und lebt ihre Leidenschaft für das Landleben und die Natur. Ihr Ehemann unterstützt sie seit Beginn ihrer Karriere auf allen Ebenen. Ruhe findet sie beim Reiten. „Ich komme aus einer Pferdefamilie und habe selbst auch zwei Pferde“, erzählt die Ärztin aus ihrem Alltag. „Aufgrund meiner Leidenschaft für diese gutmütigen Tiere liegt es nahe, dass ich auch als Ärztin im Pferdesport tätig bin und Vielseitigkeitsturniere begleite.“

Die 53-Jährige liebt das Segelfliegen und das Segeln auf dem Wasser. Ins Schwärmen gerät die Chefärztin auch, wenn sie an ihre Zeit in der Pfalz zurückdenkt, wo sie ihre Jugend bis ins Erwachsenenalter verbracht hat. Ihre Leidenschaft für Land, Wein und gute „Hausmannskost“ hat sie sich bewahrt. „Mit selbstgebackenem Zwiebelkuchen kann man mich auch heute noch überzeugen“, verrät sie. Und obwohl sie das gute Wetter in der Pfalz immer genossen hat, zog es sie zurück ins Bergische.

Ihre vielseitigen Interessen spiegeln sich auch in ihrer Tätigkeit als Ausbilderin für „Advanced Trauma Life Support“ (ATLS) wider, einem weltweiten Ausbildungskonzept für das Schockraummanagement von Traumapatienten. „Lernziel ist die schnelle Beurteilung und prioritätenorientierte Behandlung des Patienten“, erklärt die erfahrene Medizinerin. Susanne Atug wird langfristig auch Notarzt-Dienste in Schwelm übernehmen.

Klinikgeschäftsführer Lukas Trilling freut sich über die Neubesetzung: „Wir sind überzeugt, dass Frau Atug eine wertvolle Bereicherung für unser Führungsteam ist. Ihr Engagement, ihre Tatkraft und ihr breites Fachwissen werden dazu beitragen, dass unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin bestmöglich versorgt werden.