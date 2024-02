Schwelm. 30 Stellen sind bei der städtischen Verwaltung derzeit unbesetzt. Das sollte die Stadt aus Sicht ihrer Mitarbeiter künftig besser machen.

In Sachen Zufriedenheit am Arbeitsplatz gibt es bei der Verwaltung der Stadt Schwelm noch deutlich Luft nach oben. Das ist ein Ergebnis der Mitarbeiterbefragung, die die Verwaltung Ende 2023 durchgeführt hat. Aus der Umfrage ergeben sich Bereiche, in denen die Stadt künftig nachbessern will. Die Mehrbelastung der Mitarbeitenden durch nicht besetzte Stellen und Krankheitsfälle ist eine Erkenntnis aus der Befragung. Aus dem Meinungsbild ihrer Leute erarbeitet die Stadt Schwelm nun ein Leitbild für sich.