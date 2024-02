Gevelsberg. Die Sperrung des Engelbert-Tunnels in Gevelsberg kam für viele Autofahrer überraschend. Das sind die Hintergründe

Aufgrund eines technischen Defekts muss der Engelbert-Tunnel in Gevelsberg an diesem Wochenende gesperrt bleiben, das teilte die Stadt Gevelsberg am Samstag mit. Der Defekt hatte am Samstagmorgen einen Einsatz der Gevelsberger Feuerwehr ausgelöst. Diese kontrollierte die ausgelöste Brandmeldeanlage und informierte die Tunnelleitzentrale über die Ergebnisse.