Schwelm. In unserer Berichterstattung ist eine Bildzeile erschienen, in der steht, dass das Theater ums Überleben kämpft. Das ist nicht korrekt.

Für Irritationen hat eine Bildzeile gesorgt, die in unserer Ausgabe vom Freitag, 23. Februar, in der Ankündigung fürs Düsseldorfer Kom(m)ödchen zu finden war. Das Kaberett-Ensemble tritt am 15. März auf der Bühne im Leo-Theater auf. Unter einer Außenaufnahme vom Theater war da zu lesen, dass das Leo ums Überleben kämpfe. Das ist nicht korrekt. Das Schwelmer Theater ist finanziell gesund.

Richtig ist, dass es sich um ein altes Foto aus dem Bildarchiv handelt, das einst für einen Bericht gemacht wurde, in dem es ums Überleben des Leo ging, und das entsprechend beschriftet wurde. Beim „Reinziehen“ des alten Fotos in den aktuellen Bericht ist die Bildzeile versehentlich mit reingerutscht und nicht geändert worden. Wir bitten um Entschuldigung.

Eigentlich sollte diese Korrektur bereits am Samstagmorgen in der gedruckten Ausgabe erscheinen, diesmal hat ein technischer Defekt dafür gesorgt, dass nicht die aktualisierte Seite, sondern eine ältere Version erschienen ist. Auch dies bitten wir zu entschuldigen. Es tut uns sehr leid, dass wir den falschen Anschein bei Gästen, Angestellten und Künstlern erweckt haben, das Leo-Theater stünde vor dem Aus.

Theater-Geschäftsführer Andreas Winkelsträter und Bernd Oesterling, Vorsitzender des Freundeskreises des Leo-Theaters, hatten aufgrund der nicht erfolgten Korrektur am Samstag einen Brief auf der Internetseite des Leo-Theaters sowie auf Facebook veröffentlicht, den sie am Freitag an die Redaktion gesandt hatten. Es ist uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig, deutlich zu machen, dass es sich bei der falschen Bildunterschrift um einen sehr bedauerlichen Fehler handelt, der nicht hätte passieren dürfen; aber nicht wie von den Theater-Chefs spekuliert, um eine Falschinformation, die an die Redaktion lanciert wurde, oder eine Diffamierung seitens der Redaktion, die sich stets als Freund und Förderer des Theaters verstanden hat.

