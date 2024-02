Schwelm. AG „Essbares Schwelm“ des Vereins „Engagierte Stadt Schwelm“ legt los. Das sind die Hintergründe zum Projekt, von dem alle profitieren sollen.

Noch sieht er sehr grau und gar nicht schön aus, der verkommene Mühlenteichplatz. Vor allem nach dem Regenwetter in der Vorwoche. In der ist aber eine Entscheidung gefallen, dass sich das Bild ab März ändern wird. Der Verein „Engagierte Stadt Schwelm“ hat die Planungen für das Projekt zum Urban Gardening finalisiert und legt bereits am kommenden Wochenende los. Dann soll sich die „Essbare Stadt“ Schwelm entwickeln.