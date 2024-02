Schwelm. Unfall in Schwelm: Dieses Missgeschick beim Einparken hat Folgen. Die Frau wurde sogar ins Krankenhaus gebracht.

Weil die Wuppertalerin während des Einparkens beim Rückwärtsfahren das Gas- und Bremspedal verwechselte, krachte es in der August-Bender-Straße in Schwelm erheblich. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 24. Februar, gegen 14.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Wie die Polizei mitteilt, hat die Fahrerin mit ihrem VW Touran zwei Fahrzeuge beschädigt, ist auf die Fahrbahn gelangt, und ist gegen einen Zaun und eine Hauswand gefahren. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase