Ennepetal. 2022 fuhr sich ein 40-Tonner in der Deterberger Straße in Ennepetal fest. Der Abschleppeinsatz ist jetzt Thema bei „Achtung Kontrolle!“

Ein 40-Tonner hatte sich im September 2022 in der steilen Deterberger Straße in Ennepetal festgefahren. Die Straße ist für den Lkw-Verkehr gesperrt.

Diese Fahrt hatte für einen Lkw-Fahrer ein teures Nachspiel. Der ortsunkundige Fahrer hatte sich am Dienstag, 19. September 2022, gegen 13 Uhr auf der Deterberger Straße trotz Sperrung für den Lkw-Verkehr mit seinem 40-Tonner festgefahren.

Lesen Sie auch:

Kleine Füße, großer Style: Schwelmerin häkelt Baby-Sneaker

E-Rezept: Wann bekomme ich mein Medikament?

Vergewaltigungs-Prozess gegen Pfleger geht in letzte Phase

Das Navigationssystem lotste ihn fälschlicherweise auf die Straße mit einer 19-prozentigen Steigung. In einer Doppelkurve war dann aufgrund fehlender Traktion kein Weiterkommen mehr für den Lkw.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Nach Angaben der Polizei konnte nach rund zwei Stunden ein spezieller Schlepper das Fahrzeug bergen und aus der brenzlichen Situation befreien. Die Rettungsaktion kam den Fahrzeugführer jedoch teuer zu stehen, so die Polizei: Die Einsatzkosten würden sich zu einem Betrag in vierstelliger Höhe summieren. Der Abschlepper sprach in der Sendung von etwa 1000 Euro.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die Kreispolizei teilte später dazu mit:️ „Was kann man daraus lernen? Trotz der Ansage und Richtungsweise des Navigationssystems immer auf Schilder in einer Ihnen unbekannten Umgebung achten!“