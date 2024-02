Ennepe-Ruhr-Kreis. Auch in der Woche ab dem 26. Februar sind Temposünder wieder im Visier des Ennepe-Ruhr-Kreises. Wo die Blitzer stehen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt für diese Woche Geschwindigkeitskontrollen an. An diesen Orten und an folgenden Tagen stehen die mobilen Messanlagen, die sogenannten Blitzer:

Montag, 26. Februar - Breckerfeld: Frankfurter Straße, L528, Langscheider Straße, Deller Straße; Sprockhövel: Schmiedestraße, Querspange, Stefansbecke, Bochumer Straße, Schwelmer Straße

- Breckerfeld: Frankfurter Straße, L528, Langscheider Straße, Deller Straße; Sprockhövel: Schmiedestraße, Querspange, Stefansbecke, Bochumer Straße, Schwelmer Straße Dienstag, 27. Februar - Wetter: Schwelmer Straße, An der Kohlenbahn, Grundschötteler Straße, Heilkenstraße, Von-der-Recke-Straße; Herdecke: B226, Wittbräucker Straße, Wittener Landstraße, In der Schlage.

- Wetter: Schwelmer Straße, An der Kohlenbahn, Grundschötteler Straße, Heilkenstraße, Von-der-Recke-Straße; Herdecke: B226, Wittbräucker Straße, Wittener Landstraße, In der Schlage. Mittwoch, 28. Februar - Ennepetal: Loher Straße, Bergstraße, Wilhelmstraße, Milsper Straße, Hembecker Talstraße; Gevelsberg: Eichholzstraße, Milsper Straße, Haßlinghauser Straße, Schwelmer Straße, Hagener Straße.

- Ennepetal: Loher Straße, Bergstraße, Wilhelmstraße, Milsper Straße, Hembecker Talstraße; Gevelsberg: Eichholzstraße, Milsper Straße, Haßlinghauser Straße, Schwelmer Straße, Hagener Straße. Donnerstag, 29. Februar - Hattingen: Holthauser Straße, Hüttenstraße, Friedrichstraße, Bochumer Straße.

- Hattingen: Holthauser Straße, Hüttenstraße, Friedrichstraße, Bochumer Straße. Freitag, 1. März - Schwelm: Am Ochsenkamp, Beyenburger Straße, Linderhauser Straße, Hagener Straße.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum.