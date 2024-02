Schwelm. Mentor e.V. hilft Kindern in Schwelm beim Lesen lernen. Warum die Aufgabe, die leicht zu meistern ist, so wichtig und dringend nötig ist.

Es gibt sie in Schwelm seit März 2020. Seitdem engagieren sich Leselernhelferinnen und -helfer ehrenamtlich im Mentor-Verein – Leselernhelfer Schwelm e.V.. Aktuell sind es 21 Frauen und Männer, die Kinder im Grundschulalter in deren Schulumgebung begleiten und dabei vom Lehrerteam unterstützt werden. Die Leselernhelfer sind an der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien und an der Grundschule Nordstadt im Einsatz.

Lesen sei eine Schlüsselqualifikation und eröffne Kindern durch Sprache und Bücher das Tor zur Welt, erklärte Petra Zickle.r. Sie gründete den Verein in Schwelm vor Jahren zusammen mit Dorothea Schirmer und ist dessen 1. Vorsitzende und gleichzeitig stellvertretende Schulleiterin der katholischem Grundschule St. Marien. .Die Kinder würden neue Sichtweisen kennenlernen, bekämen Denkanstöße und könnten so fremde Welten entdecken. „Wer lesen kann und die Bedeutung von gedruckten und digitalen Texten erfasst, kann sich Informationen beschaffen und dadurch seine eigene Meinung bilden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für einen mündigen Bürger, die in frühen Jahren angelegt werden muss“, unterstreichen die Mentoren die Bedeutung des Lesen-Könnens.

Den Grundstein dazu legt die Schule, doch Spaß und Faszination kommen durch Übung. Die bittere Wahrheit aber ist, so sagt es auch der Verein Mentor: „Die Schule kann dies in ausreichendem Maße nicht mehr leisten und leider auch viele Elternhäuser nicht mehr. „

Die Lesefähigkeit der Schüler befinde sich aktuell in einer dramatischen Abwärtsspirale: Mittlerweile könne jedes vierte Kind in der vierten Grundschulklasse nicht ausreichend lesen (IGLU 2021). Für die Betroffenen habe das oft dramatische Folgen für ihr gesamtes Leben, das erlebten in Deutschland täglich 6,2 Millionen funktionale Analphabeten.

Vor diesem Schicksal möchte die Bewegung Mentor – Die Leselernhelfer die Kinder und Jugendlichen bewahren. Daher wurde die ehrenamtliche Bewegung vor 20 Jahren in Hannover ins Leben gerufen, als Gegenreaktion auf die schwachen Lesefähigkeiten, die die erste PISA-Studie den Schüler bescheinigte. Der Buchhändler Otto Stender hat die Bewegung 2003 initiiert. Seine Idee und das 1:1-Förderkonzept inspirieren auch nach 20 Jahren noch Tausende Menschen, sich langfristig ehrenamtlich für die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.

So auch seit vier Jahren in Schwelm. Die ehrenamtliche Aufgabe sieht dabei wie folgt aus: Ein Mentor fördert ein Kind, einmal pro Woche eine Stunde, mindestens ein Jahr lang.

Mentor - Die Leselernhelfer Schwelm freuen sich über eine Spende in Höhe von 600 Euro © privat | Mentor

„Leseforscher haben diesen Förderansatz als sehr erfolgversprechend erkannt.“, so die Leselernhelfer aus Schwelm. Er gewährleistet, dass ein Mentor gezielt auf die Stärken und Interessen eines Lesekinds eingehen kann. Über die Anerkennung und die Wertschätzung seiner Fähigkeiten werde das Kind an das Lesen herangeführt. Es würde so Spaß am Lesen und an dem Umgang mit der Sprache entwickeln. Das Kind erfahre dabei eine intensive persönliche Zuwendung und könne so auch eine Beziehung zum Lesepaten aufbauen. „Bildung braucht Bindung“ ist die entscheidende Formel, die unter Pädagogen und Bildungsforschern einen hohen Stellenwert einnimmt.

Es sei ein Engagement, von dem beide Seiten profitieren, versichern die Schwelmer Leselernhelfe aus mehrjähriger Erfahrung: Die Kinder, weil sie ihre Chance auf Bildung ergreifen könnten und die Ehrenamtlichen, weil die meisten Kinder ihnen Dankbarkeit, Freude und eine große Portion Unbeschwertheit entgegenbringen würden.

Auch wenn die Aufgabe ehrenamtlich bestritten wird: Der Verein bleibt immer auf Hilfe und finanzielle Unterstützung angewiesen. Umso größer die Freude über eine Spende, die nun vom Rotary Club Gevelsberg kam.

Einmal im Jahr richtet der Partner oder die Partnerin des Präsidenten bzw. der Präsidentin ein Essen aus, bei dem die Gäste zum Abschluss des Abends die Spende im Gegenwert eines Restaurantbesuchs entrichten. Dieses Jahr war es Dirk Ständeke, der als Ausrichter auch darüber entscheiden durfte, an wen der so eingesammelte Betrag geht. Er entschied sich für die Leselernhelfer aus Schwelm, weil er deren Arbeit sehr wichtig findet. Die Spende in Höhe von 600 Euro wird in die Anschaffung neuer Materialien wie Vorlesebücher und Spiele für die Leselernhilfe investiert.

Wer auch Lesementor:in werden möchte oder die ehrenamtliche Arbeit mit Spenden unterstützen will, findet weitere Informationen auf www.mentor-schwelm.de und kann sich gerne bei Petra Ziegler unter der Rufnummer 02336/2472 telefonisch melden.