Schwelm. In einem Linienbus verletzte sich ein Kind, als der Busfahrer eine Gefahrenbremsung machen musste. Das sind die Hintergründe.

Bei einem Bremsvorgang in einem Bus wurde ein Kind in Schwelm leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich am Freitag, 23. Februar, gegen 16.20 Uhr. Ein Linienbus fuhr von einer Haltestelle in der Hauptstaße in Schwelm an, als eine unbekannte Fußgängerin vor dem Linienbus auf die Fahrbahn trat. Die Polizei teilt mit, dass Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführte und dabei eine 6-Jährige in dem Bus stürzte und sich leicht verletzt habe. Das Kind wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

