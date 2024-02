Gevelsberg. Die Genossenschaftsbank zieht Bilanz und äußert sich zum Standort an der Nordstraße. Thema sind auch die im Vorjahr reduzierten Öffnungszeiten.

Die Märkische Bank will verstärkt um neue Mitglieder werben. Das sagte Artur Merz, Vorstandssprecher der Genossenschaftsbank im Gespräch mit dieser Zeitung. Merz zeigte sich zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr des in Hagen beheimateten Geldinstituts, das an der Nordstraße 7/Ecke Weststraße eine Filiale in Gevelsberg betreibt.