Ennepetal/Hagen. Im Prozess gegen 51-Jährigen, der Frauen in einem Ennepetaler Seniorenheim vergewaltigte, stand die Einschätzung des Sachverständigen im Fokus.

Über Monate hinweg hat ein 51-jähriger Altenpfleger aus Ennepetal mehrere wehrlose, zum Teil schwer demente Bewohnerinnen eines Seniorenheims im Stadtteil Voerde vergewaltigt. Für Vergewaltigung in 14 Fällen und versuchte Vergewaltigung in einem Fall klagte ihn die Staatsanwaltschaft an. Beweise gibt es reichlich, denn der Familienvater filmte sich bei seinen Taten. So kam nun dem Gutachten des Sachverständigen eine besondere Bedeutung in dem Prozess vor der 1. großen Strafkammer am Landgericht Hagen zu. Darin ging es um die Schuldfähigkeit des geständigen Angeklagten, eine mögliche Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung und nicht zuletzt um die Frage, ob Sicherungsverwahrung angeordnet werden sollte.