Arztehepaar Freitag nun auch beruflich in Ennepetal ein Team

Ana und Marcus Freitag in ihrer Praxis an der Voerder Straße in Milspe. Das Ehepaar ist seit diesem Jahr auch beruflich im Gleichklang unterwegs.

Ennepetal. Das Ehepaar Ana und Marcus Freitag teilt sich nicht nur die Hausarbeit, sondern behandelt in seiner Praxis für Dermatologie gemeinsam Patienten.

Ein gutes Team sind sie privat schon seit Jahren: Ana Paula und Marcus Freitag. Nun geht das Ärzte-Ehepaar auch beruflich gemeinsame Wege. Ab sofort behandelt die Gemeinschaftspraxis für Dermatologie & Aesthetik die Patienten im Doppelpack.

Wer in der Praxis an der Voerder Straße 65 in Ennepetal anruft und einen Termin erfragt, kann wählen, welcher der beiden Mediziner ihn behandeln soll. Dr. med. Marcus Freitag wird ab sofort durch seine Frau Anna Paula Freitag in seiner Arbeit unterstützt. Die gebürtige Brasilianerin steht ihrem Mann als Fachärztin im Beruf mit ihrem fachlichen Rat zur Seite.

Das Ehepaar Freitag ist gerade frisch aus den Herbstferien gekommen- sehnsüchtig erwartet von ihren Patienten. Wer beruflich so eingespannt ist, muss auch die Hausarbeit durchorganisiert haben. „Den Haushalt und Garten teilen wir uns. Der Sohn bekommt hoffentlich genug Zeit. Mehr Zeit für Hobbys wie Tennis, Fotografie, Reisen etc. wäre natürlich gut, aber wir wollen uns nicht beklagen“, scherzt Marcus Freitag.

Dr. Marcus Freitag ist seit Januar 2007 in Ennepetal niedergelassen. Damals übernahm der Mediziner den Kassenarztsitz von Dr. Albrecht Korsch. Seitdem führte er die Gemeinschaftspraxis mit Dr. Henry Vogel. Nach dem Ausscheiden von Dr. Henry Vogel praktiziert Ana Freitag mit ihrem Mann gemeinsam in den komplett neu gestalteten Räumlichkeiten.

Nach ihrer schulischen Ausbildung studierte Ana Paula Freitag zunächst Rechtswissenschaften an der MacKenzie Universität São Paulo in Brasilien und anschließend Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät der ABC Universität in Santo André/São Paulo in Brasilien. Im Rahmen ihres Studiums erhielt sie verschiedene Auszeichnungen für ihre Arbeiten über Hautmetastasen beim Nierenzellkarzinom und Makroskopische Gesichtspunkte der Myokardbrücken über Arterien und Venen in Herzen von Feten, Neugeborenen und Kindern.

Im Krankenhaus kennen gelernt

Ihre Facharztausbildung absolvierte Anna Paula Freitag an der Universitäts-Hautklinik Bochum im St. Josef-Hospital unter der Leitung von Professor Dr. Peter Altmeyer, an der Hautklinik in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen unter Leitung von Professor Dr. Alexander Kreuter sowie in der Gemeinschaftspraxis Dr. Vogel und Dr. Freitag in Ennepetal.

Dr. Marcus Freitag, gebürtiger Gevelsberger, studierte an der Ruhr-Universität Bochum Humanmedizin. Im Anschluss an sein Staatsexamen im Jahr 1995 begann er seine Facharztausbildung an der Universitäts-Hautklinik Bochum im St. Josef-Hospital unter der Leitung von Professor Dr. Peter Altmeyer. Dort hat er auch seine heutige Frau Ana kennen gelernt. „Marcus war Oberarzt und ich habe eine Hospitation dort gemacht“, erzählt Ana Freitag.

Vor der Niederlassung nutzte Dr. Freitag im Jahr 2006 die Gelegenheit, seine tropendermatologischen, infektioIogischen und ästhetischen Kenntnisse und Fähigkeiten in Brasilien zu vertiefen. Er arbeitete als Gastarzt an der Universitäts-Hautklinik der Universität der Stadt São Paulo, der größten und bedeutendsten Universitätsklinik in Lateinamerika.

Erste Hautarztpraxis vor fast 40 Jahren an Voerder Straße

Die erste Hautarztpraxis in Ennepetal wurde von Dr. Albrecht Korsch vor fast 40 Jahren im damals neu erbauten Ärztehaus an der Voerder Straße 65 gegründet, zusammen mit anderen Facharztpraxen (Kinderheilkunde, Urologie, Innere Medizin und Radiologie) sowie der Klutert-Apotheke. Im Jahr 1990 wurde die Einzelpraxis mit dem Einstieg von Dr. Henry Vogel zur Gemeinschaftspraxis mit zusätzlichem Tätigkeitsschwerpunkt in der dermatologischen Chirurgie.

Im Jahr 2007 schied der ehemalige Praxisgründer Dr. Korsch aus Altersgründen aus. Sein Nachfolger wurde Dr. Marcus Freitag, ehemaliger langjähriger Oberarzt der Universitäts-Hautklinik Bochum im St. Josef-Hospital. Mit dem Einzug von Anna Paula Freitag ins Team wird neben Deutsch und Englisch in der Praxis nun auch Portugiesisch, Italienisch und Spanisch gesprochen.

