Auch in EN: Patienten droht Blutspenden-Engpass

Gevelsberg/Ennepetal In wenigen Tagen droht ein Blutspenden-Engpass, der auch Patienten aus dem EN-Kreis treffen kann. Das DRK warnt bereits davor.

Das Deutsche Rote Kreuz befürchtet mit Blick auf die bevorstehenden Karnevalstage Engpässe bei der Blutversorgung für Patienten: Der Grund: Die Bereitschaft zur Blutspende ist an den närrischen Tagen deutlich geringer. Aus diesem Grund unterstreicht das DRK noch einmal eindringlich die Bedeutung von Blutspenden und verweist auf die nächsten Spendentermine in unseren Städten hin.

Nächster Blutspendetemin in Gevelsberg ist am Mittwoch, 31. Januar, in der Zeitvon 15.30 bis 19 Uhr im Zentrum für Kirche und Kultur, Südstraße 8.

In Ennepetal besteht die Möglichkeit zur Blutspende zum einen am Montag,29. Januar, in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Rüggeberger Straße 245, und zum anderen am Montag, 5. Februar, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Lindenstraße 1.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang entspannt liegen. Nach der Blutspende gibt es vom Roten Kreuz eine Stärkung in Form eines Imbisses oder Lunchpakets.

Alle aktuellen Blutspendetermine, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 und unter www.blutspende.jetzt abrufbar.

